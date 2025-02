Mühlhausen. (seb) Es war Vandalismus: Der Chillplatz für Jugendliche in Mühlhausen ist durch einen Brand am vergangenen Donnerstagabend schwer beschädigt worden. Das berichtete Bürgermeister Jens Spanberger im Gespräch mit der RNZ und die Polizei bestätigte es auf Nachfrage gestern Nachmittag. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Das Feuer auf dem Freizeitgelände im Gewerbegebiet in den Rotwiesen zwischen Mühlhausen und Rettigheim ging nach ersten Erkenntnissen von der mobilen Toilettenkabine aus. Sie wurde laut Polizei von unbekannten Personen und auf noch nicht ermittelte Weise in Brand gesetzt und in der Folge völlig zerstört. Die Flammen griffen dabei auf die offene, überdachte Holzhütte daneben über und verursachten daran zusätzlich schwere Schäden.

Die Feuerwehr Mühlhausen wurde kurz vor 22 Uhr alarmiert, wie Gesamtkommandant Alexander Krotz gegenüber der RNZ berichtete. Mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften rückte die Abteilung an. Vor Ort stellte man fest, dass das Feuer unter den Trapezblechen auf dem Dach, an der Firstpfette, weiterschwelte – daher wurde zur Unterstützung die Drehleiter aus Wiesloch angefordert.

"Sonst hätten wir den Brand nicht wirksam bekämpfen können", so Krotz. Dank der Kameradinnen und Kameraden aus Wiesloch war es den Mühlhausener Feuerwehrleuten möglich, aufs Dach zu gelangen, die Blechhaut abzuheben und die Glutnester darunter zu löschen. "Hätte das Feuer sich nicht ins Holz unter dem Blech reingefressen, wären unsere Löscharbeiten zügiger verlaufen", so Krotz. Bis ungefähr 0 Uhr waren die Feuerwehrleute im Einsatz.

Glücklicherweise wurden die LED-Beleuchtung des Chillplatzes und die Solarbank, mit der Handys aufgeladen und Musik abgespielt werden können, weder durch Feuer noch Löschwasser beschädigt, "die sind sehr robust", so Spanberger.

Und die Hütte ist zwar schwer in Mitleidenschaft gezogen, aber noch zu retten, wie der Bürgermeister erläuterte. "Sie ist nicht einsturzgefährdet, wir müssen die Hütte nicht abreißen. Aber einige Balken und Bretter müssen ersetzt werden." Er hoffe, dass die Arbeiten schnell beginnen können "und der Chillplatz im Frühjahr wieder für die Kinder und Jugendlichen in unserer Gemeinde zur Verfügung steht". Vorher werfen aber die Ermittler der Polizei und die Gutachter der Versicherung genaue Blicke auf den Schaden.

Spanberger bedankte sich herzlich bei den Aktiven der Feuerwehren. Angesichts des komplett vernichteten WC-Häuschens und des Schadensbilds ist für Spanberger offensichtlich, dass von "mutwilliger Zerstörung" auszugehen ist, "das ist in keiner Weise nachvollziehbar, einfach ärgerlich".

Dabei wurde dieser "schöne Platz für unsere Jugend" erst im Herbst 2023 eingeweiht, so Spanberger rückblickend, "eine tolle Einrichtung", die die Besucher mit ihrer Ausstattung verblüfft hatte. Mit dem Chillplatz hatte die Gemeinde einen großen Wunsch der Jugendlichen erfüllt, der schon 2019, mit dem ersten Kinder- und Jugendforum der Gemeinde, an sie gerichtet worden war: Sich einfach mal ungezwungen treffen und austauschen zu können.

120.000 Euro hatte der Gemeinderat für den Chillplatz bereitgestellt, die Summe wurde aber nicht komplett verbraucht, und es gab Zuschüsse von mehr als 58.000 Euro aus dem "Leader"-Projekt, mit dem Europäische Union und Baden-Württemberg den ländlichen Raum, in diesem Fall den Kraichgau, stärken und attraktiver machen wollen. Fast alle Wünsche der Jugendlichen hatte man wirklich gemacht, so Spanberger.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag und bittet um Zeugenhinweise: Telefon 06222/662850 oder 06222/57090.