Mühlhausen. (RNZ) Die Fußgänger- und Radbrücke über den Waldangelbach, an der wichtigen Wegeverbindung nahe der ehemaligen Winzerhalle in Mühlhausen, ist wieder nutzbar. Mühlhausen hat dort 36.500 Euro investiert.

In Zusammenarbeit mit der Firma Strobel und dem Bauhof wurden die Arbeiten im Frühjahr in Angriff genommen. Der Holzbelag und das Geländer der Brücke wurden entfernt und die morschen Leimbinder zum Teil durch sogenannte Beihölzer verstärkt oder ganz ausgetauscht. Die Tragwerksbinder an den Auflagepunkten wurden mit zusätzlichen Stahlschuhen verstärkt.

Die ganze Tragkonstruktion wurde wie ein Flachdach mit Bitumenschweißbahnen abgedichtet. Der neue Brückenbelag besteht aus langlebigen Bohlen aus recyceltem Material, die nun von robusten Edelstahlschrauben gehalten werden. Das morsche Holzgeländer wurde von den Bauhofschlossern durch ein neues aus Edelstahl ersetzt.

Kleinere Arbeiten sind noch zu erledigen, daher kann es in diesen Tagen noch zu kurzfristigen Sperrungen kommen. Bürgermeister Jens Spanberger drückte seine Freude über die zügig verlaufene Sanierung aus, rechtzeitig zu Beginn der Fahrradsaison sei die Brücke wieder frei.