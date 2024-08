Von Timo Teufert

Heidelberg/St. Leon-Rot. Wegen Mordes und Körperverletzung ist der 18-Jährige, der am 25. Januar am Löwenrot-Gymnasium in St. Leon-Rot seine gleichaltrige Ex-Freundin getötet hat, am Mittwoch vom Landgericht Heidelberg verurteilt worden.

Die Große Jugendkammer verhängte eine Jugendstrafe von elf Jahren, da sie es nach der Beweisaufnahme als erwiesen ansah, dass