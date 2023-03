Eppelheim/Heidelberg. (lesa) Was passierte im Juli in einer Bar in der Eppelheimer Hildastraße bei einem Angriff auf einen 30-Jährigen im Juli – und wieso? Der Antwort auf diese Frage wollte das Heidelberger Landgericht am zweiten Verhandlungstag des Prozesses wegen versuchten Mordes näher kommen. Doch die Klärung ist vertagt: Ein wichtiger Zeuge kam nicht.

Seit Donnerstag steht