Von Philipp Weber

Weinheim. Ein heute 23 Jahre alter Ex-Mitarbeiter des Miramar hat sich am 8. November 2021 der fahrlässigen Körperverletzung schuldig gemacht. So urteilte am Montag das Amtsgericht in Weinheim. Richterin Eva Lösche sah es ebenso wie Anklage und Verteidigung als erwiesen an, dass der Miramar-Angestellte bei der Bedienung der Looping-Rutsche einen folgenschweren Fehler begangen hat: Er hatte sich nach dem Rutschstart einer damals 43-jährigen Badbesucherin nicht vergewissert, ob diese die Röhre wie vorgesehen passiert hatte. Die Frau blieb in der Rutsche liegen und saß dort über eine Stunde lang fest – ehe eine damals 20 Jahre alte Studentin in die Rutsche gelassen wurde und dann mit ihr zusammenprallte.

Die Hauptverhandlung kam zustande, weil sich der 23-Jährige gegen einen 2022 ergangenen Strafbefehl wehrte. Dieser war mit einer Geldstrafe von 3000 Euro verbunden gewesen. Nun kam er mit 600 Euro davon. Dabei blieb die Zahl von 60 Tagessätzen gleich, lediglich deren Höhe wurde auf nun zehn Euro herabgesetzt. Der junge Mann lebt derzeit vom Bürgergeld.

Das Miramar hatte ihn nach dem Unglück noch im Reinigungsdienst eingesetzt, ehe sich die Wege endgültig trennten. Er habe infolge des Unfalls eine Depression entwickelt und sich zwei Monate in einer Einrichtung behandeln lassen, sagte der 23-Jährige. Dass er die Rutschpartie der Besucherin nicht an seinem Monitor mitverfolgt hatte, habe an der benachbarten Twister-Reifenrutsche gelegen. An deren Eingang hätten acht Jugendliche gleichzeitig rutschen wollen. Er habe eingegriffen. Kurz darauf machte er Pause.

Der Angeklagte (l.) und sein Verteidiger, Fachanwalt Wolfram Grebenstein, im Weinheimer Gerichtssaal. Fotos: Dorn

Das Unfallopfer bemerkte er so nicht. Die heute 45-Jährige wurde als erste Zeugin vernommen. Sie schilderte, wie sie ihrem damals zwölf Jahre alten Sohn – dieser hatte gerade das Minimalgewicht für die Looping-Rutsche erreicht – mit mutigem Beispiel vorangehen wollte. An der Einstiegskapsel traf sie auf den Angeklagten. Sie sei sich bis heute sicher, dass dieser ihr nicht alles gesagt habe. So habe sie nicht erfahren, dass die Rutsche klar gekennzeichnete Ausstiegsluken hat, die sich per Knopfdruck von innen öffnen.

Sie sei davon ausgegangen, dass sie im Fall der Fälle einfach liegen bleiben müsse und dann nach oben gezogen werde. Als sie tatsächlich liegen blieb, sei sie nicht vollends nach unten in eine Senke gerutscht – dort wäre eine von zwei Notluken gewesen. Stattdessen habe sie sich in Embryonalstellung begeben und sich oben, im Hellen gehalten. Sie habe Panik bekommen, ihre Beine nicht mehr gespürt, sich erbrochen und eingenässt. Unter dem Zusammenprall mit der Studentin litt praktisch ihre ganze rechte Körperhälfte, eine Schädelprellung ...