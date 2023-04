Weinheim. (web) Das Unglück geschah am 8. November 2021 in der Looping-Rutsche des Freizeitbads Miramar. Zwei Frauen trugen Verletzungen davon, als sie in der engen Röhre zusammenstießen. Am kommenden Montag wird das Geschehen in einem Prozess am Weinheimer Amtsgericht aufgearbeitet. Dies kündigte das Gericht am Dienstag in einem Schreiben an Medienvertreter an.

Den Ausführungen zufolge verhandelt das Amtsgericht (Einzelrichter) gegen einen 1999 geborenen Weinheimer Bürger. Dieser hatte im November 2021 für das Freizeitbad gearbeitet. Ihm wird fahrlässige Körperverletzung in zwei tateinheitlichen Fällen vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft hatte in dieser Sache den Erlass eines Strafbefehls beantragt.

Dem gab das Amtsgericht am 10. Juni 2022 statt. Es wurde eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 50 Euro, also insgesamt 3000 Euro, festgesetzt. Der Beschuldigte hat gegen den Strafbefehl Einspruch eingelegt, sodass der Strafbefehl einer Anklage gleichzusetzen ist und nunmehr ein Hauptverhandlungstermin ansteht.

Der Angeklagte soll als damals zuständiger Mitarbeiter für die Aufsicht und Bedienung der Rutschen – so auch für die Looping-Rutsche – am 8. November 2021 gegen die geltende Anweisung, den Rutschvorgang und insbesondere das Verlassen der Rutsche durch die Badegäste zu überwachen, verstoßen haben.

Nachdem die erste der beiden später verletzten Frauen – nach RNZ-Informationen eine Mutter, die mit ihrem Sohn und einem von dessen Freunden im Bad war – die Rutsche betreten hatte, soll der heute 23 Jahre alte Angeklagte den "roten Bereich" bereits nach 40 Sekunden verlassen haben. Ohne sich zuvor vergewissert zu haben, dass die Frau die Rutsche wieder verlassen habe. Tatsächlich blieb die Betroffene eigenen Angaben zufolge jedoch in der Rutsche liegen.

Nach der Rückkehr aus der Pause soll der Angeklagte es unterlassen haben, bei der erneuten Inbetriebnahme der Rutsche zu überprüfen, ob diese tatsächlich frei war – was immer noch nicht der Fall gewesen sein soll.

Sodann soll er die Rutsche gegen 17.23 Uhr für eine weitere, damals 20 Jahre alte Frau freigegeben haben. "So sei es zu einer Kollision zwischen beiden Geschädigten gekommen, wobei beide verletzt worden seien, vornehmlich Prellungen, Hämatome und Schrammen", heißt es.

Das Amtsgericht werde nun zu überprüfen haben, ob dem Angeklagten Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist. Dies könnte der Fall sein, wenn der heute 23-Jährige die erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen und sich einer Verletzung seiner Sorgfaltspflicht schuldig gemacht hätte. Der Zusammenprall und die daraus resultierenden Verletzungen hätten für den Angeklagten vorhersehbar und durch die Einhaltung von Sicherheitsregeln vermeidbar sein müssen.

Die Verhandlung ist öffentlich und beginnt von 9 Uhr an vor einem Einzelrichter in Saal 6 des Amtsgerichts.