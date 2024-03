Wiesloch. (tt) Nach dem tödlichen Messerangriff durch einen flüchtigen Psychiatriepatienten am 8. September 2023 in der Wieslocher Innenstadt bleibt der Beschuldigte in einer Psychiatrischen Klinik untergebracht. Einen entsprechenden Beschluss hat das Landgericht Heidelberg heute gefasst. Wegen der paranoiden Schizophrenie und einer damit einhergehenden Schuldunfähigkeit hat das Gericht seine Unterbringung angeordnet, da ohne Medikation des Mannes in Zukunft vergleichbare Taten zu erwarten seien.

Am 8. September hatte sich der Mann, der wegen zahlreicher weiterer Straftaten im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) untergebracht war, auf dem Weg zur Arbeitstherapie aus der begleiteten Gruppe entfernt und war in die Innenstadt geflohen. Dort hatte er in einem Geschäft für Haushaltswaren und Dekorationsartikel ein Messer aus der Auslage gegriffen und damit auf eine 30-jährige Frau eingestochen, die ihm den Rücken zugedreht hatte und gerade ihre Einkäufe bezahlt und verstaut hatte.

Im PZN habe er sich "ruhig und angepasst" verhalten, wie Richter Jochen Herkle in der Urteilsbegründung erklärte. Deshalb habe es erste Lockerungen gegeben, obwohl der Mann ein unverändert vielschichtiges Wahn-Erleben hatte, das er vor den Behandlern jedoch geheim gehalten hatte. "Er wähnte sich im Krieg mit bösen Mächten und sah keine andere Möglichkeit, als zu kämpfen", berichtete Herkle.

Die Frau, die einen Tag Urlaub hatte, war für einen Stadtbummel nach Wiesloch gekommen. "Der Beschuldigte war der Überzeugung, dass sie eine der Personen ist, die der gegnerischen Kriegspartei angehören", so Herkle. Er habe sich schnellen Schrittes der jungen Frau genähert und ihr insgesamt 33 Stichverletzungen zugefügt. Obwohl die Frau sofort notfallmedizinisch betreut und mit dem Rettungshubschrauber in die Heidelberger Uniklinik geflogen wurde, starb sie nur zwei Stunden nach der Tat an ihren schweren Verletzungen.

Der Beschuldigte habe im Prozess, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, die Tat zugegeben, sagte Richter Herkle. Nach einem psychiatrischen Gutachten sei von einer Aufhebung der Einsichtsfähigkeit auszugehen, zum Tatzeitpunkt habe die Unrechtseinsichtsfähigkeit gefehlt. Die Tat wertete das Gericht als Mord, weil das Merkmal der Heimtücke erfüllt sei.

Update: Montag, 18. März 2024, 16.06 Uhr

Eltern des Opfers wollten Ausschluss der Öffentlichkeit bei Prozess

Von Timo Teufert

Wiesloch/Heidelberg. Der Mordprozess gegen den Mann, der im vergangenen September eine Frau in der Wieslocher Innenstadt tödlich verletzt haben soll, findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das hat die sechste Große Strafkammer des Heidelberger Landgerichts gestern beschlossen. Da der ehemalige Patient des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) wegen seiner Erkrankung – er leidet seit 2017 an einer paranoiden Schizophrenie – wieder in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden soll, hatte Verteidigerin Iris Lemmer beantragt, die Öffentlichkeit für den Prozess, der mit fünf Verhandlungstagen angesetzt ist, auszuschließen. Erst für die Urteilsverkündung, voraussichtlich am 22. März, wird wieder öffentlich getagt.

Es waren mehr als 20 Zuschauer im Sitzungssaal 1 des Heidelberger Landgerichts, als der mutmaßliche Täter hereingeführt wurde: Er trug einen lila-farbenen Kapuzenpulli von Adidas, Jeans und schwarze Schuhe. Der untersetzte Mann nahm zwischen seiner Verteidigerin und dem Dolmetscher Platz und hörte den Ausführungen des Vorsitzenden Richters, Jochen Herkle, zu, die für ihn in seine Muttersprache übersetzt wurden.

Bereits im Vorfeld des Prozesses hatten Lemmer sowie die Vertreter der Eltern der Getöteten, die sich dem Verfahren als Nebenkläger angeschlossen haben, angekündigt, für die Dauer der Hauptverhandlung den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragen zu wollen. Dies erklärte Lemmer dann auch kurz nach den Formalitäten – die beiden Schöffinnen mussten noch vereidigt werden. Auch während der Beratung über diesen Antrag sollte die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden.

Staatsanwältin Jenny Schiefer trat dem Antrag nicht entgegen, sofern die Praktikanten der Verfahrensbeteiligten im Gerichtssaal bleiben dürften. Und Rechtsanwalt Thomas Franz erklärte für die Nebenkläger: "Insbesondere auf Wunsch unserer Mandantschaft möchten wir von der Möglichkeit Gebrauch machen, bei diesem Unterbringungsverfahren die Öffentlichkeit auszuschließen."

Für seine Mandanten sei es außerordentlich schwer ertragbar, in den Medien über das immer noch andauernde Leid nachlesen zu müssen. Nach kurzer Beratungszeit verkündete Herkle dann den Beschluss, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen werde: "Da das Verfahren die Unterbringung des Beschuldigten in einem Psychiatrischen Krankenhaus zum Gegenstand hat", so der Vorsitzende Richter.

Bereits kurz vor Weihnachten hatte die Staatsanwaltschaft Heidelberg mitgeteilt, nach den umfangreichen Ermittlungen die Unterbringung des 33-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus wegen Mordes anzustreben. Eine entsprechende Antragsschrift wurde Ende November 2023 beim Landgericht eingereicht. Dem Beschuldigten wird darin vorgeworfen, am 8. September die 30-Jährige heimtückisch getötet zu haben. Dabei soll er zunächst zu Fuß aus dem Maßregelvollzug im PZN in die Wieslocher Innenstadt geflohen sein.

"In einem Wieslocher Ladengeschäft soll er ein Schälmesser an sich genommen und mit dem Messer in der Absicht, sie zu töten, mehrfach auf die ihm unbekannte Frau eingestochen und sie letztlich tödlich verletzt haben", heißt es von der Staatsanwaltschaft. Da die Frau ihm den Rücken zugekehrt habe, konnte sie laut der Anklagebehörde den Beschuldigten nicht bemerken und sich deshalb gegen den Angriff auch nicht zur Wehr setzen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Beschuldigte durch seine Krankheit bei der Begehung der Tat nicht in der Lage war, das Unrecht der Tat einzusehen.

Der Beschuldigte war wegen sieben Einzelstraftaten aus unterschiedlichen Bereichen – darunter Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, mehrfache Beleidigungen, vorsätzliche Körperverletzung und eine sexuelle Nötigung – durch Beschluss des Landgerichts Heidelberg seit 2021 im PZN Wiesloch untergebracht und hatte sich vor der Attacke Lockerungen erarbeitet. So durfte er begleitet in die Stadt und zur Arbeitstherapie. Den Weg von der geschlossenen Rehabilitationsstation zur Arbeitstherapie nutzte er dann am 8. September zur Flucht.

Update: Dienstag, 27. Februar 2024, 10.34 Uhr

Juristische Aufarbeitung der Messerattacke beginnt

Wiesloch. (tt) Ende Februar soll der ehemalige Patient des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) vor Gericht stehen, der am 8. September eine unbeteiligte 30-Jährige in einem Geschäft in der Wieslocher Fußgängerzone getötet haben soll. Das teilte das Landgericht Heidelberg am heutigen Mittwoch mit.

Der Prozess startet am 27. Februar vor der sechsten Großen Strafkammer, die als Schwurgericht tagen wird. Die Kammer hat für die Beweisaufnahme neun Zeugen und zwei Sachverständige geladen, es sind sechs Verhandlungstage angesetzt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 33 Jahre alten Mann Mord vor und beantragt die Unterbringung des Beschuldigten im Sicherungsverfahren. Derzeit ist der Mann in einer Schwesterklinik des PZN in Weinsberg untergebracht.

Bereits kurz vor Weihnachten hatte die Anklagebehörde mitgeteilt, dass sie nach umfangreichen Ermittlungen die Unterbringung des mutmaßlichen Täters in einem psychiatrischen Krankenhaus anstrebe.

Der Beschuldigte soll laut Gericht seit 2017 an einer paranoiden Schizophrenie leiden und war seit April 2021 im PZN untergebracht. Wegen insgesamt "sieben im Zustand der Schuldunfähigkeit begangener Taten", darunter sexuelle Belästigung, verschiedene gewaltsame Übergriffe unter anderem gegen Polizeibeamte sowie Beleidigungen, heißt es in der Mitteilung des Landgerichts.

Dem Beschuldigten wird nun zur Last gelegt, am 8. September während des von Pflegekräften begleiteten Fußwegs von einer geschlossenen Rehabilitationsstation zur ebenfalls auf dem Gelände stattfindenden Arbeitstherapie vom PZN-Gelände geflüchtet zu sein.

"Trotz sofortiger Verfolgung durch Pflegepersonal soll es dem Beschuldigten gelungen sein, in einem Geschäft in der Wieslocher Innenstadt ein Schälmesser zu ergreifen und mit diesem mehrfach auf die ihm unbekannte Geschädigte einzustechen, um diese zu töten", heißt es in der Mitteilung des Landgerichts.

Da die Frau ihm den Rücken zugekehrt habe, bemerkte sie laut Staatsanwaltschaft den Beschuldigten nicht und konnte sich gegen den Angriff nicht zur Wehr setzen. Die Geschädigte verstarb aufgrund der ihr zugefügten Verletzungen noch am selben Tag.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Beschuldigte an einer schweren psychischen Erkrankung leidet und bei Begehung der Tat nicht in der Lage war, das Unrecht der Tat zu erkennen.

Update: Mittwoch, 7. Februar 2024, 18.30 Uhr

Psychisch kranker Mann ab Ende Februar vor Gericht

Wiesloch/Heidelberg. (dpa) Der psychisch kranker Mann, der im September in Wiesloch eine 30-Jährige getötet haben soll, muss wegen einer möglichen Unterbringung in der Psychiatrie vor Gericht. Der Prozess beginnt am 27. Februar, wie das Landgericht Heidelberg am Mittwoch mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft hatte demnach einen Antrag auf Unterbringung in der Psychiatrie gestellt. Sie geht davon aus, dass der 33-Jährige zum Zeitpunkt der Tat aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht in der Lage war, das Unrecht der Tat einzusehen. Damit wäre er schuldunfähig. Der Mann leide mutmaßlich an einer paranoiden Schizophrenie, steht laut Gericht in der Antragsschrift.

Der Mann soll die junge Frau laut Staatsanwaltschaft in einem Geschäft mit einem dort zuvor entwendeten Küchenmesser heimtückisch getötet haben. Sie starb kurz nach der Attacke in einem Krankenhaus. Vor der Tat war der Mann aus dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden geflohen und nach seiner Festnahme wieder dorthin zurückgekommen.

Der Mann war nach Angaben des Gerichts zuvor bereits wegen Straftaten in der Psychiatrie untergebracht gewesen. Er soll demnach beim Gang von einer Station zur nächsten auf dem Weg zur Arbeitstherapie geflohen sein - trotz Begleitung durch Pflegekräfte.