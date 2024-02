Wiesloch. (tt) Ende Februar soll der ehemalige Patient des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) vor Gericht stehen, der am 8. September eine unbeteiligte 30-Jährige in einem Geschäft in der Wieslocher Fußgängerzone getötet haben soll. Das teilte das Landgericht Heidelberg am heutigen Mittwoch mit.

Der Prozess startet am 27. Februar vor der sechsten Großen Strafkammer, die als Schwurgericht tagen wird. Die Kammer hat für die Beweisaufnahme neun Zeugen und zwei Sachverständige geladen, es sind sechs Verhandlungstage angesetzt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 33 Jahre alten Mann Mord vor und beantragt die Unterbringung des Beschuldigten im Sicherungsverfahren. Derzeit ist der Mann in einer Schwesterklinik des PZN in Weinsberg untergebracht.

Bereits kurz vor Weihnachten hatte die Anklagebehörde mitgeteilt, dass sie nach umfangreichen Ermittlungen die Unterbringung des mutmaßlichen Täters in einem psychiatrischen Krankenhaus anstrebe.

Der Beschuldigte soll laut Gericht seit 2017 an einer paranoiden Schizophrenie leiden und war seit April 2021 im PZN untergebracht. Wegen insgesamt "sieben im Zustand der Schuldunfähigkeit begangener Taten", darunter sexuelle Belästigung, verschiedene gewaltsame Übergriffe unter anderem gegen Polizeibeamte sowie Beleidigungen, heißt es in der Mitteilung des Landgerichts.

Dem Beschuldigten wird nun zur Last gelegt, am 8. September während des von Pflegekräften begleiteten Fußwegs von einer geschlossenen Rehabilitationsstation zur ebenfalls auf dem Gelände stattfindenden Arbeitstherapie vom PZN-Gelände geflüchtet zu sein.

"Trotz sofortiger Verfolgung durch Pflegepersonal soll es dem Beschuldigten gelungen sein, in einem Geschäft in der Wieslocher Innenstadt ein Schälmesser zu ergreifen und mit diesem mehrfach auf die ihm unbekannte Geschädigte einzustechen, um diese zu töten", heißt es in der Mitteilung des Landgerichts.

Da die Frau ihm den Rücken zugekehrt habe, bemerkte sie laut Staatsanwaltschaft den Beschuldigten nicht und konnte sich gegen den Angriff nicht zur Wehr setzen. Die Geschädigte verstarb aufgrund der ihr zugefügten Verletzungen noch am selben Tag.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Beschuldigte an einer schweren psychischen Erkrankung leidet und bei Begehung der Tat nicht in der Lage war, das Unrecht der Tat zu erkennen.

Update: Mittwoch, 7. Februar 2024, 18.30 Uhr

Psychisch kranker Mann ab Ende Februar vor Gericht

