Unter Vorsitz von Richter Gerd Rackwitz (hintere Reihe, Mitte) hat am Montag am Landgericht Mannheim der Prozess gegen Bernd R. (links, in blauer Kapuzenjacke) begonnen. Er soll am 18. April seinen Mitbewohner mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben.