Mit 84 Jahren Vizemeisterin bei der Landesfotomeisterschaft
Karin Kratz wurde bei Landesfotomeisterschaft Vizemeisterin. Die 84-Jährige vom Fotoklub Reflex 82 sucht den kreativen Ansatz.
Meckesheim. (ee) Die Freude im Fotoklub "Reflex 82" Meckesheim war groß, als Mitglied Karin Kratz bei der baden-württembergischen Landesfotomeisterschaft den Vizemeister-Titel gewann. Die RNZ hat mit der 84-Jährigen über ihre Leidenschaft und die Suche nach dem perfekten Motiv gesprochen (siehe auch "Extra").
Vor rund 20 Jahren begann die dreifache Mutter und gelernte Goldschmiedin mit
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+