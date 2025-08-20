Mittwoch, 20. August 2025

Mit 84 Jahren Vizemeisterin bei der Landesfotomeisterschaft

Karin Kratz wurde bei Landesfotomeisterschaft Vizemeisterin. Die 84-Jährige vom Fotoklub Reflex 82 sucht den kreativen Ansatz.

20.08.2025
Mit dieser Aufnahme einer verschneiten Gebirgslandschaft hat Freizeitfotografin Karin Kratz die Landesfotomeisterschaft Baden-Württemberg gewonnen. Foto: privat

Meckesheim. (ee) Die Freude im Fotoklub "Reflex 82" Meckesheim war groß, als Mitglied Karin Kratz bei der baden-württembergischen Landesfotomeisterschaft den Vizemeister-Titel gewann. Die RNZ hat mit der 84-Jährigen über ihre Leidenschaft und die Suche nach dem perfekten Motiv gesprochen (siehe auch "Extra").

Vor rund 20 Jahren begann die dreifache Mutter und gelernte Goldschmiedin mit

