Freitag, 14. November 2025

Plus Mannheimer TKH-Schließung

Auch Schulungszentrum bei Ritschweier schließt

Das Brüderklinikum Julia Lanz gibt den Beherbergungs- und Tagungsbetrieb Ende des Jahres auf. Er war bei Vereinen sehr beliebt.

14.11.2025 UPDATE: 14.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 30 Sekunden
Es liegt bei Ritschweier, steht aber eigentlich auf Hohensachsener Gemarkung: das Tagungs- und Schulungszentrum, das seit 1995 zum Mannheimer Theresienkrankenhaus gehört. Foto: Dorn

Von Philipp Weber

Weinheim-Hohensachsen/Ritschweier. Seit vergangener Woche protestieren Arbeitskräfte und Patienten gegen die Schließung des Mannheimer Theresienkrankenhauses (TKH). Die Barmherzigen Brüder Trier (BBT-Gruppe) wollen den Klinikbetrieb bis Ende 2027 abwickeln und die Angebote des neuen Brüderklinikums Julia Lanz am Standort des früheren Mannheimer

