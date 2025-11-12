Das ist das neue Prinzenpaar
Bei der närrischen Proklamation in Malsch wurden feierlich die neuen Thronfolger gewählt. Und dabei war ein besonderer Aspekt entscheidend.
Von Mona Frick
Malsch. Die ersten dreifach donnernden Helau-Rufe kündigten das Großereignis an: In Malsch wurde ein neues Prinzenpaar gewählt. Die Fastnachtszeit startete mit dem Einzug der Prinzengarde, des Elferrats und des amtierenden Prinzenpaares Karina I. und Frank I. mit dem Narrhalla-Marsch.
Sitzungspräsident Alexander Erhard begrüßte die fröhliche Runde