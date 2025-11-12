Mittwoch, 12. November 2025

Plus Malsch

Das ist das neue Prinzenpaar

Bei der närrischen Proklamation in Malsch wurden feierlich die neuen Thronfolger gewählt. Und dabei war ein besonderer Aspekt entscheidend.

12.11.2025 UPDATE: 12.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 32 Sekunden
Sophie I. und Marcel I. sind das neue Prinzenpaar der KaGe Blau-Rot Malsch. Foto: Pfeifer

Von Mona Frick

Malsch. Die ersten dreifach donnernden Helau-Rufe kündigten das Großereignis an: In Malsch wurde ein neues Prinzenpaar gewählt. Die Fastnachtszeit startete mit dem Einzug der Prinzengarde, des Elferrats und des amtierenden Prinzenpaares Karina I. und Frank I. mit dem Narrhalla-Marsch.

Sitzungspräsident Alexander Erhard begrüßte die fröhliche Runde

