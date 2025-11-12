Von Mona Frick

Malsch. Die ersten dreifach donnernden Helau-Rufe kündigten das Großereignis an: In Malsch wurde ein neues Prinzenpaar gewählt. Die Fastnachtszeit startete mit dem Einzug der Prinzengarde, des Elferrats und des amtierenden Prinzenpaares Karina I. und Frank I. mit dem Narrhalla-Marsch.

Sitzungspräsident Alexander Erhard begrüßte die fröhliche Runde