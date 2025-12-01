Lobbach. (RNZ/rl) Am Samstag, 13. Dezember, lädt die Gemeinde erneut zur stimmungsvollen Lobbacher Waldweihnacht ein. Ab 16 Uhr verwandelt sich die Umgebung der Fischerhütte am Verbindungsweg in ein festlich beleuchtetes Winterdorf, das Klein und Groß in vorweihnachtliche Stimmung versetzt.

Eröffnet wird die Waldweihnacht um 16 Uhr von Bürgermeister Florian Rutsch, begleitet von feierlichen Liedvorträgen des MGV Lobenfeld. Die Lobbacher Waldweihnacht verspricht auch in ihrer fünften Ausgabe einen zauberhaften Adventsabend voller Musik, Genuss und Gemeinschaft. Ein Besuch lohnt sich für die ganze Familie!

Auch am Abend dürfen sich die Besucher auf musikalische Highlights freuen: Der Posaunenchor sorgt mit weihnachtlichen Melodien für eine besonders besinnliche Atmosphäre zwischen den Tannen.

Damit wirklich alle die Waldweihnacht genießen können, bietet die Freiwillige Feuerwehr einen kostenlosen Fahrdienst an. Abfahrtsstellen sind:

Louryplatz (Lobenfeld)

Klosterstraße 1 (Lobenfeld)

Parkplatz vor dem Rathaus (Waldwimmersbach)

Alter Mühlweg (Waldwimmersbach)

Hinfahrten: etwa 15 bis 17 Uhr

Rückfahrten: etwa 18.30 bis 20.30 Uhr

Der Shuttle fährt im halbstündigen Takt.

Ort des Geschehens

Auch in diesem Jahr erwartet die Besucher eine bunte Mischung an kulinarischen Angeboten, handgemachten Produkten und weihnachtlichen Leckereien: