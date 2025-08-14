Donnerstag, 14. August 2025

zurück
Plus Lobbach-Waldwimmersbach

Frischekur für Nepomuk

Die Statue an Ortsdurchfahrt wird auf Vordermann gebracht und soll künftig besser geschützt sein.

14.08.2025 UPDATE: 14.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute
Von Abgasen, Staub, Straßenschmutz und Streusalz gezeichnet: Die Statue des Brückenheiligen Nepomuk an Waldwimmersbachs Ortsdurchfahrt muss dringend gereinigt werden. F.: Barth

Von Christiane Barth

Lobbach-Waldwimmersbach. Der Nepomuk in Waldwimmersbach, eines der Wahrzeichen der Gemeinde Lobbach, bekommt bald eine Frischekur. In der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates teilte Bürgermeister Florian Rutsch mit, dass die Skulptur Anfang September gründlich gesäubert werden soll.

"Es ist sinnvoll, dass wir die Figur einer

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.