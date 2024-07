Lobbach-Lobenfeld. (jou) Wer am Freitag bei einem der Teo-Märkte einkaufen wollte, stand möglicherweise vor verschlossener Türe oder konnte seinen Einkauf nicht mit Karte am Terminal bezahlen. Grund dafür war die weltweite Störung bei Computersystemen (s. Wirtschaft). Diese hat bei Tegut-Filialen wie den Selbstbedienungssupermärkten Teo zu Kassenausfällen geführt – so auch in Lobbach. Die Filiale war nachmittags wieder einsatzbereit.

Einkaufen konnte man auch vorher trotzdem, aber nur per App. Mit dieser können die Waren am Regal gescannt und in den digitalen Warenkorb gepackt werden. Weil dort auch Zahldaten hinterlegt sind, konnte der Einkauf so getätigt werden. Ebenso war es möglich, per App in den Laden zu kommen, wie Pressesprecherin Johanna Ammermann erklärte. "Raus kommt man ohne Karte", sagte sie, "Man ist darin nicht gefangen." Die Schiebetüren würden von innen automatisch öffnen. Ob es durch den Ausfall vermehrt zu Diebstählen gekommen sei, konnte Ammermann nicht beantworten. Damit habe sich das Unternehmen noch nicht beschäftigt. Auch der Schaden konnte nicht beziffert werden.