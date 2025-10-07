"Ob Dur, ob Moll, es geht um Noll"
Krimi-Gala mit Ingrid Noll, Michael Kobr und Karen Kliewe lockte rund 300 Gäste zum Abschluss des Literaturfestivals Weinheim.
Von Maria Stumpf
Weinheim. Zum Abschluss des "Literaturfestivals Weinheim" zu Ehren von und mit Ingrid Noll war am Samstagabend zur "Krimi-Gala" in die Stadthalle eingeladen, und rund 300 Menschen sind gekommen. Sie feierten damit Nolls 90. Geburtstag. "Einfach großartig": So empfanden viele den Abend nach über drei Stunden Programm: unterhaltsam, lebhaft und auch ziemlich
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+