Von Maria Stumpf

Weinheim. Zum Abschluss des "Literaturfestivals Weinheim" zu Ehren von und mit Ingrid Noll war am Samstagabend zur "Krimi-Gala" in die Stadthalle eingeladen, und rund 300 Menschen sind gekommen. Sie feierten damit Nolls 90. Geburtstag. "Einfach großartig": So empfanden viele den Abend nach über drei Stunden Programm: unterhaltsam, lebhaft und auch ziemlich