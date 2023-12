Leimen/Nußloch. (luw) Große Aufregung unter den Hundehaltern der Region: Offenbar wurde Gift auf bei Spaziergängern beliebten Wegen in und um Leimen verteilt. Ein Hund starb bereits an den Folgen einer Intoxikation, deren Ursprung bisher nicht weiter bekannt ist. Einem weiteren Leimener Hund wurde nach RNZ-Informationen am Dienstagabend der Magen ausgepumpt: Auch er habe Symptome einer Vergiftung gezeigt. Die Polizei ist informiert, wie eine Sprecherin auf Nachfrage sagte.

Nathalie Müller trauert noch. Ihr gerade einmal dreijähriges Dalmatiner-Weibchen namens Hope starb in dieser Woche nach mehreren Tagen des letztlich vergeblichen Überlebenskampfs. "Ich war mit meinen beiden Hunden am Wäldchen nahe der Kleingartenanlagen an der Gemarkungsgrenze zu Nußloch unterwegs", erzählt die auch als CDU-Stadträtin bekannte Leimenerin.

Nachdem sie die Tiere von der Leine genommen hatte, habe sie gesehen, wie Hope plötzlich etwas fraß. Der andere Hund namens Agapi, Rasse Pointer, sei in Sachen Ernährung ohnehin eher wählerisch und habe sich nicht für die mutmaßlichen Giftköder interessiert. Doch Hope habe etwas verzehrt, das im Nachhinein nicht mehr habe bestimmt werden können.

Wenig später folgten die Symptome: Das Tier erbrach sich und bekam Durchfall. Der Tierarzt ging zunächst von einem Magen-Darm-Infekt aus. "Aber es wurde nicht besser, deswegen haben wir sie zur Tierklinik Hofheim im Taunus gebracht – dort wurde Hope stationär aufgenommen."

Doch die Nierenwerte wurden nicht besser. "Es ging ihr immer schlechter", erzählt Müller. Man habe "alles versucht", letztlich aber nur noch eine Lösung gesehen: Der Hund wurde eingeschläfert und sei so von seinem Leiden "erlöst" worden.

Müller schilderte der Polizei den Fall. Doch bisher gibt es wenig Anhaltspunkte für Ermittlungen. In den Sozialen Medien ist von bewusst ausgelegten "Giftködern" die Rede. Insbesondere im Feld zwischen Nußloch und Leimen sowie am Tiergehege ist laut mehreren Hundehaltern Vorsicht geboten. Auch wird empfohlen, die Tiere beim Gassigehen an der Leine zu führen und entsprechend wachsam zu sein.