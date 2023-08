Leimen/Nußloch. (cm) Nein, aus heiterem Himmel kam die Sperrung der Bundesstraße B3 zwischen Nußloch und Leimen in Fahrtrichtung Heidelberg am gestrigen Montag nicht. Schon Ende der vergangenen Woche deuteten Schilder am Fahrbahnrand auf die große Fahrbahnsanierung hin. Am gestrigen Montag wurden diese Schilder dann "aktiviert". Die schlechte Nachricht: Die Fahrt Richtung Heidelberg dauert nun

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote