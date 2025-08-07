Donnerstag, 07. August 2025

Plus Leimen/Heidelberg

Hohe Haftstrafen für Drogendealer gefordert

Vier Männer stehen in Heidelberg wegen bandenmäßigem Drogenhandel vor Gericht. Es gab nun die Plädoyers. Das Urteil fällt an diesem Freitag.

07.08.2025
Rauschgift
Symbolfoto: David Ebener/dpa

Leimen/Heidelberg. (lesa) Dass sie verurteilt werden, gilt als so gut wie sicher. Schließlich haben die vier Männer, die sich wegen "gemeinschaftlichen bewaffneten bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge" vor dem Landgericht verantworten müssen, bereits zum Prozessauftakt die Vorwürfe in weiten Teilen gestanden.

Aber welches Strafmaß erwartet die 21,

