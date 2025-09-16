Leimen-St. Ilgen. (cm) Auf der B3-Abfahrt nach St. Ilgen hat sich am Dienstagnachmittag ein Unfall ereignet. Wie ein Sprecher der Polizei auf RNZ-Anfrage sagte, meldete ein Beteiligter den Unfall aber kurioserweise nicht von der B3 aus, sondern erst von seiner Wohnadresse in Leimen beim dortigen Polizeiposten.

Zudem soll sich nach RNZ-Informationen ein weiterer Unfall mit Blechschaden ereignet haben und auch ein Pannenfahrzeug soll den Verkehr behindert haben.