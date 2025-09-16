Dienstag, 16. September 2025

Leimen-St. Ilgen

Unfall-Beteiligter fährt erstmal nach Hause

Und meldet sich dann beim Polizeiposten. Der Verkehr auf der B3 war beeinträchtigt.

16.09.2025 UPDATE: 16.09.2025 19:53 Uhr 14 Sekunden
Symbolfoto: dpa

Leimen-St. Ilgen. (cm) Auf der B3-Abfahrt nach St. Ilgen hat sich am Dienstagnachmittag ein Unfall ereignet. Wie ein Sprecher der Polizei auf RNZ-Anfrage sagte, meldete ein Beteiligter den Unfall aber kurioserweise nicht von der B3 aus, sondern erst von seiner Wohnadresse in Leimen beim dortigen Polizeiposten.

Zudem soll sich nach RNZ-Informationen ein weiterer Unfall mit Blechschaden ereignet haben und auch ein Pannenfahrzeug soll den Verkehr behindert haben.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Lukas Werthenbach
Redakteur
