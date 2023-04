Leimen/Verona. (ugw) Einmal im Jahr messen sich im Rahmen der "WUBox" (World Union Boxer) die besten Hundesportler der Rasse Deutscher Boxer im Internationalen Gebrauchshundesport (IGP). In diesem Jahr fand der Wettbewerb im italienischen Verona statt. Mit dabei Kai Weber aus Leimen. Mit seinem Boxer Bivoj Czech Jabox erreichte der 50-Jährige einen starken zweiten Platz in seiner ersten internationalen Prüfung. Mit 280 von 300 möglichen Punkten verpasste er nur knapp den WUBox-Weltmeistertitel, den sich ein Teilnehmer aus Italien mit insgesamt 284 Punkten sicherte.

Der "beste Freund des Menschen" – das ist wohl die häufigste Bezeichnung für einen Hund. Oft sehen wir den Vierbeiner auch als treuen Begleiter, Beschützer für Haus und Hof oder Familienmitglied. Ein eher unbekannter Einsatzbereich für den Hund ist der gemeinsame Sport mit dem Menschen – der sogenannte Internationale Gebrauchshundesport. Früher auch Schutzhundesport genannt, besteht der Internationale Gebrauchshundesport aus drei Abteilungen: Fährte, Unterordnung und Schutzdienst. Hundeführer und Hund bestreiten alle drei Abteilungen gemeinsam.

IGP ist ein Vereinssport. In Deutschland steht er für die Rasse des Deutschen Boxers unter dem Dachverband des Boxer-Klubs München, unter dem auch die Ortsgruppe "Boxerklub Heidelberg" steht. Zweimal wöchentlich treffen sich die Mitglieder auf dem Trainingsplatz am Neckar zwischen dem Neuenheimer Feld und Handschuhsheim. Kai Weber ist Mitglied im Boxerklub seit 1989, in der Ortsgruppe und in der Landesgruppe als Vorstandsmitglied, Trainer und Figurant tätig. Mit seinen Hunden hat er bereits sehr erfolgreich an regionalen und nationalen Wettbewerben teilgenommen. Mit dem Vizemeistertitel auf der WUBox IGP 2023 in Verona fährt er seinen bislang größten Erfolg ein. Erst kürzlich – im Oktober 2022 – belegte er bei der Deutschen Meisterschaft den dritten Platz. Bivoj war dabei der jüngste Hund im Teilnehmerfeld und zeigte mit seinem Hundeführer zudem den besten Schutzdienst des Wettbewerbs. Damit qualifizierte er sich für die Weltmeisterschaft, die nun in Italien stattfand.

Der "Boxerklub Heidelberg" zeichnet sich nach eigenen Angaben durch eine starke Mitgliederbasis, ein kompetentes Trainerteam und vor allem einem freundschaftlichen Miteinander aus. Regelmäßig werden Mitglieder, die an Prüfungen und Wettbewerben teilnehmen, von einer ganzen Reihe von Mitgliedern – fast schon von einer Art "Fanclub" – begleitet, es finden gemeinsame Feste statt und man unterstützt sich gegenseitig auf dem und abseits des Trainingsplatzes. Mehr zum Verein und seinen Mitgliedern findet sich unter https://www.boxerklub-heidelberg.de/ sowie in den Sozialen Medien.