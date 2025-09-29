Leimen. (agdo) Platsch! Wasser spritzt. Ein haariger Körper taucht unter. Beim Rausgehen wird sich ordentlich geschüttelt; Tropfen fliegen nach allen Seiten. Diesmal waren es nicht die Zwei-, sondern die Vierbeiner, die ein letztes Freibadvergnügen 2025 genossen. Sprichwörtlich tierisch ging es am Samstag mit dem traditionellen Hundeschwimmen im Leimener Freibad in dessen Winterpause.

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote