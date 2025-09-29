Montag, 29. September 2025

Plus Leimen

Hundeschwimmen – Tierisches Vergnügen zum Saisonende

Das Hundeschwimmen fand diesmal im kleinen Becken statt. Doch das tat der Stimmung keinen Abbruch.

29.09.2025 UPDATE: 29.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 21 Sekunden
Herrchen und Hund nutzen die Schwimmeinladung für Vierbeiner im Freibad. Foto: A. Dorn

Leimen. (agdo) Platsch! Wasser spritzt. Ein haariger Körper taucht unter. Beim Rausgehen wird sich ordentlich geschüttelt; Tropfen fliegen nach allen Seiten. Diesmal waren es nicht die Zwei-, sondern die Vierbeiner, die ein letztes Freibadvergnügen 2025 genossen. Sprichwörtlich tierisch ging es am Samstag mit dem traditionellen Hundeschwimmen im Leimener Freibad in dessen Winterpause.

