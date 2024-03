Leimen. (lesa) Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung blieb ein Platz leer. Und zwar nicht im Räterund, sondern an jenem Tisch am Saalrand, an dem traditionell die Pressevertreter sitzen. Hier stand zu Beginn der Sitzung und für deren Dauer ein Schwarz-Weiß-Foto mit Trauerflor. An eben der Stelle, an der jahrzehntelang Thomas Frenzel regelmäßig saß.

Der langjährige Leiter der RNZ-Redaktion "Region Heidelberg" berichtete mehrere Dekaden lang aus Leimen und dem dortigen Gemeinderat. Im Januar starb Frenzel bekanntlich unerwartet und plötzlich im Alter von 67 Jahren.

Oberbürgermeister Hans D. Reinwald eröffnete die Sitzung vor Eintritt in die Tagesordnung mit dem Gedenken an "fre", wie Frenzels Autorenkürzel lautete: "Es ist seit Jahrzehnten die erste Sitzung ohne ihn", sagte er über die "traurige Nachricht" des Todes des langjährigen Beobachters der Leimener Kommunalpolitik. Die Stadt Leimen werde dem passionierten Lokaljournalisten ein ehrendes Andenken bewahren.