Leimen. (luw) Mindestens zehn Aktivisten der Gruppe "End Cement" sind infolge ihrer Blockade am Leimener Zementwerk von "Heidelberg Materials" bereits vorläufig festgenommen worden.

Nach rund acht Stunden, gegen 15.15 Uhr, konnte der letzte Klimaaktivist von der Fahrbahn vor dem Werksgelände von Heidelberg Materials durch die Polizei gelöst werden. Die Einsatzkräfte waren stundenlang mit schwerem Gerät im Einsatz, um die festgeklebte Hand zu befreien.

Bei dem Aktivisten handelt es sich um einen 26-jährigen Mann, der bereits am Samstag ein Gebäude von Heidelberg Materials mit Farbe besprüht hatte. Die Protestaktion hatte am Montag um 7.30 Uhr begonnen.

Derweil dürften die Auswirkungen auf den Betrieb beziehungsweise den Lieferverkehr ans Werk und von dort weg größer sein als zunächst gedacht: Am Vormittag hieß es noch, eine Sonderzufahrt sei für die Lastwagen geöffnet worden; nun wurde bekannt, dass die Fahrzeuge von dort aber keinen Zugang zum Be- und Entladen hätten.

Diese Zufahrt sei nur geöffnet worden, um einen größeren Stau auf öffentlicher Straße zu verhindern. Seither kämen kaum Fahrzeuge aufs Gelände oder von dort runter, berichteten Augenzeugen.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg erklärte auf RNZ-Anfrage, dass man zwölf mutmaßliche Täter identifiziert habe. "In Betracht" kämen die Tatbestände Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und womöglich – aufgrund von durch die Blockade verursachten – Staus – auch Nötigung, erklärte ein Sprecher. Dabei wiege die Sachbeschädigung aber wohl am schwersten, da der Asphalt an mehreren Stellen beschädigt werden musste, um die festgeklebten Aktivisten davon zu lösen.

Update: Montag, 7. April 2025, 15.15 Uhr

Leimen. (luw) Die Gruppe "End Cement" hat mit rund einem Dutzend Aktivisten am Montagmorgen die Zu- und Ausfahrt des Zementwerks von "Heidelberg Materials" blockiert. Zwei Aktivisten ließen ein riesiges Banner vom Dach des Firmengebäudes ab, darauf steht "Time to end cement".

Sie wurden kurz darauf ebenso von der Polizei festgenommen wie jene Aktivisten, die sich auf die Straße geklebt hatten und nun bereits per Hammer und Meisel durch die Polizei vom Asphalt "gelöst" wurden. Derzeit ist eine Einheit der Polizei noch damit beschäftigt, auch die restlichen Aktivisten von der Fahrbahn zu "lösen".

Dafür hat die Polizei laut RNZ-Informationen technische Einsatzkräfte aus Bruchsal angefordert, die nun mit schweren Gerät versuchen, die Aktivisten vom Asphalt zu lösen. Inzwischen verharren diese nämlich seit dem Morgen am Boden. Zum Einsatz kommen unter anderem Trennschleifer und Schlagbohrer.

Nur anfangs hatte die Aktion für Rückstaus auf den Straßen vor dem Werksgelände gesorgt; inzwischen hat "Heidelberg Materials" eine Sonderzufahrt geöffnet, sodass an- und abfahrende Lastwagen aufs Werksgelände und wieder davon wegkommen.

Bereits am Samstag hatte die Gruppe Aufsehen erregt, als ein Aktivist das "Heidelberg Materials"-Gebäude in Leimen mit grüner Farbe besprüht hatte. Er war von der Polizei vorläufig festgenommen worden; nach RNZ-Informationen gehört er nun auch zu den Aktivisten, die am Montag an der Blockade beteiligt sind.

Seit Freitag hat "End Cement" ein "Protestcamp" in Heidelberg aufgeschlagen. Noch bis kommenden Donnerstag will die Gruppe damit gegen den hohen CO2-Ausstoß protestieren, der mit der Zementproduktion verbunden ist. "Heidelberg Cement" sei einer der größten "Klimakiller" in ganz Deutschland, kritisiert die Gruppe.