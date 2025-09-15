Montag, 15. September 2025

Plus Leimen

Ein Jahr lang war die Wärmepumpe kaputt, dann half die RNZ

Eine verzweifelte Leimenerin suchte Hilfe: Nach der RNZ-Anfrage tat sich endlich etwas. Fachmann kritisiert: zu wenige Techniker für zu viele Geräte.

15.09.2025
Seit einem Jahr steht die Wärmepumpe funktionslos vor dem Haus. Foto:privat

Von Yannick Hug

Leimen. Auch wenn der Widerstand in der Bevölkerung teilweise groß ist – der Trend weg von den fossilen Brennstoffen hin zu weniger CO2 im Heizkreislauf ist da. Durch die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) wurde dieser Kurs 2024 langfristig von der Ampelregierung vorgeschrieben – für Neubauten gilt das Gesetz bereits jetzt. Blöd nur, wenn sogar

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Yannick Hug
Volontär
