Aufnahmeverbot für Pflegeheim nach RTL-"Team Wallraff"-Bericht

Von Lukas Werthenbach

Leimen. "RTL-"Team Wallraff" schlich sich in Pflegeheim und erhebt harte Vorwürfe" titelte die RNZ am Mittwoch, nachdem der Fernsehsender RTL angegeben hatte, "teils bedenkliche Zustände" im "Haus am Leimbach" aufgedeckt zu haben. Der Rechtsanwalt des Pflegeheim-Trägers Fontiva kritisierte auf Anfrage unserer Redaktion das Vorgehen des "Team Wallraff"