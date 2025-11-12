Freitag, 14. November 2025

Plus Lammerskopf

Nabu wundert sich über Katzenstein-Aussagen zu Windpark

Hermino Katzenstein will weiter für Windräder kämpfen. Der Naturschutzbund hält das Thema für ausdiskutiert.

12.11.2025 UPDATE: 12.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 42 Sekunden
Auf dem Lammerskopf sollen Windräder errichtet werden. Foto: Tobias Dittmer

Schönau/Heidelberg/Neckargemünd. (cm) Das mögliche Aus für einen Windpark auf dem Lammerskopf zwischen Schönau, Neckargemünd und Heidelberg aus Gründen des Artenschutzes sorgt weiter für Diskussionen. Bekanntlich soll das Areal nicht weiter als Vorranggebiet verfolgt werden.

Der Neckargemünder Grünen-Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein hatte als Befürworter des Windparks erklärt,

