Nabu wundert sich über Katzenstein-Aussagen zu Windpark
Hermino Katzenstein will weiter für Windräder kämpfen. Der Naturschutzbund hält das Thema für ausdiskutiert.
Schönau/Heidelberg/Neckargemünd. (cm) Das mögliche Aus für einen Windpark auf dem Lammerskopf zwischen Schönau, Neckargemünd und Heidelberg aus Gründen des Artenschutzes sorgt weiter für Diskussionen. Bekanntlich soll das Areal nicht weiter als Vorranggebiet verfolgt werden.
Der Neckargemünder Grünen-Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein hatte als Befürworter des Windparks erklärt,