Region Heidelberg. (lew/luw/lesa) So bunt wie der Herbst und seine Farben ist das Freizeitangebot an diesem Samstag und Sonntag, 12. und 13. Oktober, rund um Heidelberg: Sportveranstaltungen, zahlreiche Konzerte und eine Kerwe stehen an.

Bammental

> Pflanzenfarben herstellen und Aquarelle gestalten können Interessierte ab 14 Jahren bei einem Workshop, der gegen Zahlung eines Unkostenbeitrags am Samstag ab 13 Uhr in der Elsenztalschule stattfindet. Die Teilnehmerzahl für die Aktion im Rahmen des kommunalen Programms "Bäume Bienen Blühwiesen" ist begrenzt, weshalb eine Anmeldung unter https://survey.lamapoll.de/Faerben_mit_Pflanzen notwendig ist.

> Ein Warentauschtag findet am Samstag vor dem Eingang des Gymnasiums Bammental – beziehungsweise bei Regen in der Tiefgarage der Elsenzhalle – statt. Zwischen 10 und 12 Uhr können auf Einladung von Gemeinde und BUND Waren getauscht werden.

> Zum Wohnzimmerkonzert lädt das Familienzentrum am Samstagabend ein. Die Heidelberger Band Dalajama bietet ab 20 Uhr in den Räumen des Familiencafés, Hauptstraße 65, Rock- und Popsongs "auf ganz besondere Weise" dar, wie es in der Ankündigung heißt. Der Eintritt ist frei.

Dossenheim

> Hecke geschnitten wird am Samstag ab 9 Uhr an der katholischen Kirche St. Pankratius. Zu diesem Arbeitseinsatz ruft der Katholische Männerkreis freiwillige Helfer auf.

> Anlässlich des "Tag des Hundes" lädt der Verein für Deutsche Schäferhunde OG Heidelberg und Dossenheim am Sonntag von 12 bis 17 Uhr auf das Vereinsgelände "Im Fennenberger" 2 nahe des Modellflugplatzes in Heidelberg. Auf dem Programm stehen verschiedene Hunderennen ab 13.30 Uhr sowie Vorführungen: um 14 Uhr Agility, um 15 Uhr Hoopers und um 15.30 Uhr Longieren.

Ab 16 Uhr besteht die Möglichkeit, professionelle Hundefotos machen zu lassen. Fotografin Sabine Palm ist vor Ort. Außerdem stellt Ivonne Schäfer die ganze Zeit über an einem Infostand das Thema mobile Hundephysiotherapie vor. Und es lockt ein Flohmarkt für Hundesachen.

> Eine Lokalschau gibt es am Sonntag ab 10 Uhr auf dem Vereinsgelände des Kleintierzuchtvereins C 438 Dossenheim in den Massenäckern. Sechs Züchter und eine Jungzüchterin stellen ihre Tiere aus. Zu essen gibt es selbstgemachte Semmelknödel, Schnitzel, Pommes und heiße Wurst sowie auch Kuchen und dazu Kaffee.

> Ein Benefiz-Konzert für die neue Orgel veranstaltet die katholische Kirchengemeinde St. Pankratius am Sonntag um 17 Uhr. Es spielt die internationale Konzertorganistin Maria Mokhova. Zu hören sind unter anderem Werke von Bach, Mendelssohn, Flor Peeters und Widor.

Eppelheim

> Jedermannschießen ist am Samstag bei der Schützenvereinigung angesagt. Von 10 bis 16 Uhr stehen im Schützenhaus unter anderem Licht- und Luftgewehr sowie Kleinkaliber-Gewehre für Jung und Alt bereit. Auch wird angeboten, sich im Westernschießen auszuprobieren.

> Die Theater-AG der Unterstufe des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums zeigt am Sonntag und Mittwoch, 13. und 16. Oktober, das Stück "Momo – frei nach Michael Ende" Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr. Reservierungen werden per Mail an theater-dbg@web.de entgegengenommen. Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis.

Heiligkreuzsteinach

> Oktoberfest wird am Samstag in der Steinachtalhalle gefeiert. Ab 18 Uhr gibt es "Unterhaltung und Stimmung" der Trachtenkapelle Heiligkreuzsteinach und der Liveband "Thousand Years Later".

Leimen

> Eine Fußwallfahrt nach Horrenberg veranstaltet die Seelsorgeeinheit Leimen-Nußloch-Sandhausen am Sonntag. Diese steht unter dem Motto "Gegrüßet seist Du, Königin" Gestartet wird um 9 Uhr mit dem Morgengebet in der katholischen Kirche in Gauangelloch. Ziel des anschließenden Stationsweges ist die Kirche Maria Königin in Horrenberg, wo gegen 14.30 Uhr die Heilige Messe gefeiert wird. Danach gibt es eine Bewirtung im Gemeindehaus.

Gegen 17 Uhr geht es mit dem Bus zurück nach Gauangelloch. Es wird um vorherige Anmeldung gebeten. Anmeldeformulare liegen in den Kirchen der Seelsorgeeinheit Leimen-Nußloch-Sandhausen aus. Eine Anmeldung ist auch online über die Homepage der Seelsorgeeinheit möglich.

> Einen Charity-Walk veranstaltet die Ahmadiyya-Gemeinde am Samstag im Waldstadion unter anderem zugunsten örtlicher Vereine. Läufer bis 15 Jahre starten kostenlos, Schüler und Studenten zahlen fünf Euro und Erwachsene zehn Euro. Ab 10 Uhr erfolgt die Anmeldung, um 11 Uhr die offizielle Begrüßung, und um 11.15 Uhr starten die Läufe: zunächst der Kinderlauf über 400 Meter und dann der Hauptlauf über rund drei Kilometer. Gegen 11.45 Uhr finden Siegerehrung und Scheckübergabe statt, dann gibt es kostenfrei Essen.

> Ihre Jahreshauptübung führt die Feuerwehr Waldhilsbach am Samstag ab 15 Uhr durch. Simuliert wird ein Küchenbrand im Kindergarten Waldhilsbach. Alle, die die Übung hautnah miterleben möchten, sind dazu eingeladen.

> Der Kids-Treff hat am Sonntag ein besonderes Programm. Von 10 bis 13 Uhr sind Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren zum "Luther-Escape-Room"-Rätseln ins Martin-Luther-Haus eingeladen. Es wird gebeten, sich vorab per Mail an kids-treff.10@web.de anzumelden.

> Ein Dorf-Vereins-Fest wird am Sonntag von 11 bis 16 Uhr bei der Feuerwehr Gauangelloch gefeiert. Das Motto lautet "Unser Dorf, unser Fest, unsere Vereine". Erster Programmpunkt ist ein Frühschoppen von 11.30 bis 12.30 Uhr mit dem Musikverein Gauangelloch. Um 13 Uhr gibt es Musik der Kinderklassen und Juniorjugendgruppen. Um 14 Uhr tritt die Tanzgruppe "Steps to World peace" auf. Zudem gibt es Informationsstände der Vereine und es lockt ein kulinarisches Angebot. Der Erlös des Festes kommt Gauangelloch zugute.

> Musik in der Mauritiuskirche gibt’s am Sonntag um 18 Uhr. Michael A. Müller spielt Beethovens zwei sechste Symphonien auf der Orgel. Die Pause gestalten die "Konzertpaten vom Kochtreff" unter dem Motto "Ein Ausflug auf das Land" – der Eintritt ist frei.

Lobbach

> Zu einem Jubiläumskonzert lädt das Vocalensemble "Con Anima" am Sonntag in die Klosterkirche nach Lobenfeld ein. Beginn ist um 17 Uhr. Gefeiert wird das zehnjährige Bestehen. Begleitet wird das Ensemble von Otto Lamadé am Klavier. Die Leitung hat Angelika Reinhard inne. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

> Ein Firmenvergleichsduell findet am Samstag auf dem Gelände des SV Waldwimmersbach statt. Die Freizeit-Kicker von Rewe treten gegen das Team von Netto an. Anstoß ist um 14 Uhr, der Eintritt ist frei.

Mauer

> Der legendäre Dorfabend der Landjugend Elsenztal kehrt am Samstag nach sieben Jahren zurück. In der Sport- und Kulturhalle werden ab 20 Uhr beim "Dorfabend Revival" Theater, Tanz und mehr gezeigt. Das Motto bleibt noch geheim, Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr; allerdings ist die Veranstaltung bereits ausverkauft.

> Eine Führung zum "Menschen der Urzeit" gibt es am Sonntag ausgehend vom Vereins- und Informationszentrum des Vereins "Homo heidelbergensis". Treffpunkt in der Bahnhofstraße 4 ist um 14 Uhr. Die Führung übernimmt Heino Hobbie.

Meckesheim

> Zur "Ladies Lounge" lädt der CVJM am Samstag alle Frauen ein. Ab 19.30 Uhr geht es bei leckerem Essen und Musik um "Bei dir kann ich sein". Einlass im CVJM-Zentrum in der Bahnhofstraße 38 ist ab 19 Uhr.

> Zur Besenwirtschaft in der "Gutsschänke" im Gewölbekeller des Schlosshofs Mönchzell lädt der Förderverein Hydrant der Feuerwehr Mönchzell ein. Diese öffnet am Samstag um 17.30 Uhr; es gibt Wein, Zwiebelkuchen, Spanferkelbraten und mehr sowie Mönchzeller Schnaps. und Likörspezialitäten. Der Erlös des Abends geht an die Feuerwehr Mönchzell.

> Das Repair-Café "Kaputto" in der Friedrichstraße 27 wird am Samstag um 10 Uhr offiziell durch Bürgermeister Maik Brandt eröffnet. Bei Kaffee und Kuchen können sich Interessierte mit den Initiatoren des Repair-Cafés über die Ideen und das Angebot des Repair-Cafés, austauschen. Helfende Hände sind willkommen.

Neckargemünd

> Das Reparaturcafé Waldhilsbach öffnet am Samstag um 10 Uhr. Im Bürgerkeller, Schulstraße 8, versuchen Freiwillige dann wieder, kaputten Dingen neues Leben einzuhauchen.

> Die Baden-Württembergischen Rhönrad-Meisterschaften 2024 werden am Samstag ab 10 Uhr in Neckargemünd ausgetragen. Wettkampf-Veranstaltungsort ist die Münzenbachhalle. Ab 15.30 Uhr folgen zudem die baden-württembergischen Pokalwettkämpfe in den Disziplinen Partnerturnen und Musikkür.

> Ein Klangraumkonzert veranstaltet das ökumenische Kirchenzentrum Arche am Sonntag um 18 Uhr. Das aus sechs Musikern bestehende Ensemble "Mazel Tov" spielt Musik aus Osteuropa und bringt Klezmer, Balkan und Gipsy zu Gehör.

> Eine Führung durch die Altstadt gibt es am Sonntag. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Hanfmarkt. Einzuplanen sind rund 90 Minuten, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Veranstalter ist der Kulturverein mit Stadtführer Armin Fenner.

> Ein kurpfälzisch-literarischer Gottesdienst findet am Sonntag in der evangelischen Kirche in Mückenloch statt. Zu Gast ist der Mundart-Kabarettist, Autor und Musiker Arnim Töpel. Der Gottesdienst mit Pfarrer Manfred Kuhn beginnt um 17 Uhr.

> Der Waldkindergarten Waldzwerge lädt am Sonntag zu einem Tag der offenen Tür am Bauwagen der Waldzwerge ein. Von 11 bis 14 Uhr ist auch für eine Verpflegung mit Kaffee und Kuchen gesorgt. Parken kann man im Bereich der Adalbert-Seifriz-Straße oder auf dem Parkplatz der Drei-Hasen-Hütte im Wiesenbacher Tal. Der Weg zum Kindergarten ist ausgeschildert.

Neckarsteinach

> Eine Trauerwanderung am Welthospiztag veranstaltet der ambulante Hospizdienst des Diakonischen Werks Heidelberg am Sonntag. Treffpunkt für die Wanderung ist um 10 Uhr am S-Bahnhof Neckarsteinach am Treppenaufgang bei Gleis 1. Die Wanderung umfasst etwa zwölf Kilometer mit 400 Höhenmetern.

Die Veranstaltung soll den Teilnehmern Raum geben, in der Natur zur Ruhe zu kommen, sich auszutauschen und in geschützter Atmosphäre der Trauer Raum zu geben. Die Wanderung wird von erfahrenen, ehrenamtlichen Trauerbegleitern unterstützt.

Nußloch

> "The Wellermen are coming" lautet der Titel des Konzerts, das der Männerchor der Sängereinheit am Samstag in der Festhalle präsentiert. "Songs von Fernweh, Freiheit und Abenteuern" sind ab 19 Uhr zu hören, Saalöffnung ist um 18.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Kempf und bei jedem aktiven Sänger.

> Beim Kinderbibeltag "auf Safari" gehen Kinder im Alter zwischen sechs und elf Jahren am Samstag. Wer bei der Veranstaltung von evangelischer und katholischer Kirchengemeinde dabei sein möchte, muss sich bis zum heutigen Freitag, 11. Oktober, unter Telefon 0 62 24 / 1 52 94 oder per E-Mail an yvonne-stuber@web.de anmelden sowie einen kleinen Kostenbeitrag zahlen. Die Veranstaltung dauert von 9.45 bis 16 Uhr und findet im evangelischen Gemeindehaus statt.

Sandhausen

> Kerwe feiert die Hopfengemeinde von Samstag bis einschließlich Dienstag, 15. Oktober. Das Programm beginnt um 13.45 Uhr mit dem Kerweumzug samt Einmarsch der Kerweschlumpel, ehe die offizielle Eröffnung um 15 Uhr folgt. Dann beginnt das Straßenfest mit Vergnügungspark und Fahrgeschäften, für Musik sorgen der Kurpfälzer Fanfarenzug, die Heddesema Zahlekracher und der örtliche Musikverein. Ab 20 Uhr tritt beim Budoverein die Partyband "Realusion" auf.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Rathausvorplatz unter Begleitung des evangelischen Posaunenchors. Ab 10.30 Uhr öffnen Stände und Fahrgeschäfte, das Heimatmuseum im Alten Rathaus ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am Kerwemontag, 14. Oktober, geht es weiter um 10 Uhr mit dem traditionellen Frühschoppen und der Öffnung der Fahrgeschäfte. Und im Liederkranz-Zelt wird ab 18.30 Uhr zum "Schlumpelschieben" mit "Kraft & Kraftin" eingeladen, beim Budoverein ist "Sten Rock und Pop" zu erleben.

Am Dienstag ist dann großer Familiennachmittag, an dem für alle Fahrgeschäfte ermäßigte Preise gelten. Um 19 Uhr beginnt der Umzug ab dem Rathaus samt Einäscherung der Kerweschlumpel am Schulzentrum unter Mitwirkung der örtlichen Feuerwehr.

> Die Hobbykünstlerausstellung mit Künstlercafé ist am Samstag und Sonntag geöffnet. Nach der Eröffnung an diesem Freitag um 18 Uhr können die Werke jeweils von 11 bis 18 Uhr in der Festhalle besichtigt werden; Kaffee und Kuchen gibt’s jeweils von 14 bis 17 Uhr.

Schönau

> Die Hauptübung der Feuerwehr findet am Samstag an der Grundschule statt. Los geht’s um 14 Uhr.

> "The Sound of Movies" lautet der Titel des Konzerts der "Colourful Singers", das am Samstag ab 19.30 Uhr im Sängerheim des MGV Liederkranz stattfindet. Die Gesamtleitung liegt bei Britta Reibold, Pianist ist Yixuan Wang. Der Eintritt ist frei.

Spechbach

> Schlachtfest feiert der Gesangverein Eintracht am Samstag ab 11 Uhr im Martin-Luther-Haus. Auch Abholungen mit eigenem Behälter sind möglich.

> Einen Arbeitseinsatz an der Schutzhütte am Sperbelbaum gibt es am Samstag. Treffpunkt ist um 8 Uhr. Ziel ist es, die Schutzhütte in neuem Glanz, sprich in einem neuen Anstrich, erstrahlen zu lassen. Es werden noch Helfer gesucht.

> Eine Sternen-Rad-Tour plant die Seelsorgeeinheit Waibstadt, zu der auch Spechbach gehört, am Sonntag. Treffpunkt für die Spechbacher ist um 9.45 Uhr am Martin-Luther-Haus. Die Begleitung übernimmt Carola von Albedyll. Um 10.30 Uhr findet ein Gottesdienst in der katholischen Kirche in Epfenbach statt. Dieser wird von Sängern der Seelsorgeeinheit mitgestaltet. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es Chilli con carne und Grünkernküchlein.

Wiesenbach

> Weltmusik wird am Samstag auf Einladung des Vereins "Kunst, Gesundheit und Bildung" im Antoniushof geboten. Ab 19.30 Uhr treten "Kamohelo & Mundo Art" auf.

> Oktoberfest wird am Samstag in der Biddersbachhalle gefeiert. Auf Einladung des Musikvereins ist Einlass ab 18 Uhr, neben "a Mass" und "supa Essn" wird auch "zünfdige Musi" vom Musikverein angekündigt.