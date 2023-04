Ladenburg/Edingen-Neckarhausen. (max) Seit dem vergangenen Wochenende ist die Energieeinsparverordnung des Bundes vorerst Geschichte. Die war vor allem wegen des Krieges in der Ukraine und den dadurch stark gestiegenen Energiepreisen und wegen einer befürchteten Stromknappheit erlassen worden. Aber wie gehen die Römerstadt und die Doppelgemeinde damit um, dass sie ihre Denkmäler und historischen Gebäude nun theoretisch nachts wieder anstrahlen dürfen? Die RNZ hat nachgefragt.

Die St. Gallus-Kirche bleibt auch weiterhin im Dunkeln. Foto: Sturm

> Ladenburg: Wie Stadtsprecherin Nicole Hoffmann berichtet, habe die Stadt auf den Erlass des Wirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) mit einem "Maßnahmenbündel reagiert". So wurde das Warmwasser in den Duschen des Freibads, des Römerstadions und und der Sporthallen zwischen Juli und September abgestellt. Die Beleuchtung der Stadtmauer, des Martinsturms, des Hexenturms und des Wasserturms, blieben ebenfalls aus. Dieser Aktion schlossen sich auch die Evangelische und die Katholische Kirchengemeinde an, die ebenfalls auf das Anstrahlen der Stadtkirche und der St. Gallus-Kirche verzichteten.

Noch sei die Energiekrise aber nicht abgewendet, so Hoffmann. Aus diesem Grund habe sich die Stadt Ladenburg dazu entschlossen, die Beleuchtung ihrer Sehenswürdigkeiten auch weiterhin auszusetzen.

> Edingen-Neckarhausen: Etwas komplizierter ist es in der Doppelgemeinde, wie der Leiter des Bau- und Umweltamts, Dominik Eberle, berichtet. Die weithin sichtbare und opulente Beleuchtung des Neckarhäuser Schlosses lässt sich nämlich nicht so leicht abschalten. Sie ist Teil der Straßenbeleuchtung und lässt sich nicht separat steuern: "Auf der Seite des Schlosses gibt es nur die Fassaden-Anstrahlung bis zur Fahrbahnmitte und dafür nur auf der anderen Straßenseite Beleuchtungsmasten. Das hat zur Folge, dass die Beleuchtung des Schlosses durchgehend erhalten geblieben ist", das sei auch zur Sicherung des Verkehrs unabdingbar so Eberle.

Dafür bleibt es an anderer Stelle schon länger dunkel. Die Beleuchtung des Wasserturms in Edingen, der früher ebenfalls nachts angestrahlt wurde, ist schon seit drei Jahren abgestellt. Das hat aber keine Energiespargründe, sondern gilt dem Artenschutz. Genauer gesagt, dem Schutz von Insekten und zur Schonung der dort nistenden Falken. Daher wird die Beleuchtung des Wasserturms laut Eberle auch in Zukunft abgeschaltet bleiben.