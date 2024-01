Von Christina Schäfer

Ladenburg. Wenn Irene Niethammer von ihrem Aufenthalt in Gambia erzählt, dann sind da ganz unterschiedliche Regungen in ihrem Gemüt. Mal flackern die Augen vor Begeisterung, dann wird ihre Stimme nachdenklich. Was immer zu spüren ist: Das Land und seine Menschen sind fest verankert in Niethammers Herz.

Vor sieben Jahren hat diese Verbindung