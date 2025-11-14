Freitag, 14. November 2025

zurück
Plus Ladenburg

Stolperfallen am Neckartorplatz wurden entfernt

Aus dem Ausschuss: Der Einbau einer neuen Brandmelde-Anlage im Rathaus wurde beschlossen. Die Entscheidung über einen Bauantrag der Baugenossenschaft wurde vertagt.

14.11.2025 UPDATE: 14.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 22 Sekunden
Das neue Pflasterband ersetzt am Neckartorplatz die Schienen, die oft als Stolperfallen galten. Foto: rsb

Ladenburg. (rsb) Kurz vor Beginn der Sitzung des Technischen Ausschusses wurde die Tagesordnung erheblich ausgedünnt. So wurde etwa der Bauantrag der Baugenossenschaft Oekogeno auf die Errichtung von 91 Wohnungen, Gewerbeeinheiten und Tiefgarage im Langgewann kurzfristig von der Tagesordnung genommen und soll nun voraussichtlich im Dezember behandelt werden. Der Antrag auf Umbau und

