Sterben und Vererben sind noch immer große Tabuthemen

Ganz einfach und doch ein großes Tabu: Robert Oades und Karola Liebrich aus Ladenburg setzen sich für mehr Aufklärungsarbeit zu Testamentsspenden ein.

02.11.2025 UPDATE: 02.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 19 Sekunden
Ein Satz, handschriftlich und mit Datum und Unterschrift versehen, genügt, um ein Testament aufzulegen. Foto: stu

Von Edda Nieber

Ladenburg. "Sterben und Vererben sind immer noch große Tabuthemen." Und zwar solche, die man aufarbeiten sollte. Da sind sich Robert Oades und Karola Liebrich einig. Der juristische Berater und die Vorsitzende des Garangovereins wollen deshalb mehr Aufmerksamkeit für Testamentsspenden schaffen.

"Ein Erbe kann große Projekte anstoßen, und man kann

