Ladenburg. (stu) Der Martinszug in Ladenburg ist auch deshalb eine Besonderheit, weil der örtliche Pferdesportverein Ladenburg/Heidelberg immer ein "echtes Pferd" für die beliebte Veranstaltung zur Verfügung stellt. In diesem Jahr wurde Loku aus dem Stall geholt, der an der Spitze des Zuges stolz über das Kopfsteinpflaster trabte.

