Schaukasten ist zu groß und zu hell für die Altstadt
Der Kasten sei so nicht mit der Satzung vereinbar. Deshalb stimmte der Technische Ausschuss am Mittwoch mehrheitlich dagegen.
Ladenburg. (rsb) Eine gefühlte Kleinigkeit, die aber eben doch zu groß und vor allem zu hell ist, beschäftigte die Mitglieder des Technischen Ausschusses in ihrer jüngsten Sitzung erneut: ein beleuchteter Schaukasten. Der Schaukasten des Kulturvereins Kettenheimer Hof in der Mühlgasse war bereits in der September-Sitzung besprochen worden. Seitens des Vereins war man davon ausgegangen, dass