Freitag, 17. Oktober 2025

zurück
Plus Ladenburg

Schaukasten ist zu groß und zu hell für die Altstadt

Der Kasten sei so nicht mit der Satzung vereinbar. Deshalb stimmte der Technische Ausschuss am Mittwoch mehrheitlich dagegen.

17.10.2025 UPDATE: 17.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 50 Sekunden
Zu groß, zu hell – der beleuchtete Schaukasten fand keine Zustimmung. Foto: rsb

Ladenburg. (rsb) Eine gefühlte Kleinigkeit, die aber eben doch zu groß und vor allem zu hell ist, beschäftigte die Mitglieder des Technischen Ausschusses in ihrer jüngsten Sitzung erneut: ein beleuchteter Schaukasten. Der Schaukasten des Kulturvereins Kettenheimer Hof in der Mühlgasse war bereits in der September-Sitzung besprochen worden. Seitens des Vereins war man davon ausgegangen, dass

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.