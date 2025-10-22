Mittwoch, 22. Oktober 2025

zurück
Plus Ladenburg

Ruth Steinfeld (92) erhielt in Houston Bundesverdienstkreuz

Für den Beitrag zur Menschlichkeit wurde die jüdische Ladenburgerin geehrt. Sie war 1940 nach Gurs deportiert worden.

22.10.2025 UPDATE: 22.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 58 Sekunden
Zur Auszeichnung von Ruth Steinfeld (2. v. l., hier mit Familie) reiste auch Ingrid Wagner (r.), die im Namen der Stadt Ladenburg gratulierte. Repro: stu

Von Axel Sturm

Ladenburg. Vor wenigen Tagen wurde das Mitglied der ehemaligen jüdischen Gemeinde Ladenburg, Ruth Steinfeld, im Holocaust-Museum in Houston mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Mit der Verleihung durch den Honorarkonsul Kai Henning wurde das Lebenswerk der 92-Jährigen gewürdigt. Henning sprach von einer "beeindruckenden Persönlichkeit, die ein Vorbild

