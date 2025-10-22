Von Axel Sturm

Ladenburg. Vor wenigen Tagen wurde das Mitglied der ehemaligen jüdischen Gemeinde Ladenburg, Ruth Steinfeld, im Holocaust-Museum in Houston mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Mit der Verleihung durch den Honorarkonsul Kai Henning wurde das Lebenswerk der 92-Jährigen gewürdigt. Henning sprach von einer "beeindruckenden Persönlichkeit, die ein Vorbild