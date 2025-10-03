Freitag, 03. Oktober 2025

Plus Ladenburg

Neuer Backofen im Waldpark ist in Betrieb

Nun duftet es nach frischem Brot. Die Molitor-Stiftung unterstützt das Projekt mit einer 3000 Euro-Spende.

03.10.2025 UPDATE: 03.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 26 Sekunden
Probierten den „Mercedes unter den Backöfen“ jüngst aus (v.l.): Gaby Lux von der Waldpark-Initiative, Ina Große-Wilde (Stiftungsrätin der Molitor-Stiftung) und „Glashaus-Bäckermeister Jürgen Frank. Mit dem Ergebnis waren sie sehr zufrieden. Foto: stu

Von Axel Sturm

Ladenburg. Das Glashaus im Reinhold-Schulz-Waldpark ist das vielfältigste Begegnungs- und Kulturzentrum in der Stadt. Dort finden Konzerte, Lesungen, Theaterstücke, aber auch Workshops statt. Es gibt eine Holz-Werkstatt, und die attraktive Veranstaltungsfläche wird an Vereine, Schulen und Institutionen vermietet.

Nun hat die Initiative am Waldpark

