Von Axel Sturm

Ladenburg. Das Glashaus im Reinhold-Schulz-Waldpark ist das vielfältigste Begegnungs- und Kulturzentrum in der Stadt. Dort finden Konzerte, Lesungen, Theaterstücke, aber auch Workshops statt. Es gibt eine Holz-Werkstatt, und die attraktive Veranstaltungsfläche wird an Vereine, Schulen und Institutionen vermietet.

Nun hat die Initiative am Waldpark