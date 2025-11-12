Mittwoch, 12. November 2025

Plus Ladenburg

Neue Sonderausstellung im Lobdengau-Museum

"Wenn Funde sprechen...": Die Hausarchäologie in der Heidelberger Straße 10 brachte Überraschungen zutage.

12.11.2025 UPDATE: 12.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 28 Sekunden
Der Leiter des Lobdengau-Museums, Andreas Hensen (rechts), und Klaus Wirth aus den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen (Rem) konzipierten eine exzellente Ausstellung. Foto: stu

Von Axel Sturm

Ladenburg. Andreas Hensen hat in seinem Berufsleben schon viele archäologische Grabungen begleitet. Der Leiter des Lobdengau-Museums als Student beispielsweise dabei, als Berndmark Heukemes in Heidelberg das römische Grabfeld freilegte. Nun verfolgte der Wissenschaftler in Ladenburg einen archäologischen Einsatz, den er "sensationell" fand: "Grabungen im

