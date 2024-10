Ladenburg. (pri/rl) Am Dienstagmittag wurde eine im Neckar treibende Person entdeckt. Gegen 14.45 Uhr alarmierten Zeugen sofort die Rettungskräfte, darunter Feuerwehr, DLRG und Rettungsdienst. In der Nähe der Eisenbahnbrücke in Ladenburg konnte die Person nur noch tot von der Feuerwehr aus dem Wasser geborgen werden. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Ort des Geschehens