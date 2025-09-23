In dieser Fabrik wird viel Schweiß fließen
Projektentwicklungsunternehmen investiert zwei Millionen Euro in Bau einer Hyrox-Halle.
Ladenburg. (stu) Die Projektentwickler Sabrina Burkhardt und Sven Witteler investieren in Ladenburg weitere zwei Millionen Euro in ihren Gesundheitscampus. Sie werden im Industriegebiet Hundert Morgen neben der dortigen Groß-Wäscherei eine 800 Quadratmeter große Sporthalle bauen.
Nach der Eröffnung des Fitness-Areals "Trainingslager" und der aktuellen Entwicklung eines großen
