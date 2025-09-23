Dienstag, 23. September 2025

zurück
Plus Ladenburg

In dieser Fabrik wird viel Schweiß fließen

Projektentwicklungsunternehmen investiert zwei Millionen Euro in Bau einer Hyrox-Halle.

23.09.2025 UPDATE: 23.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 7 Sekunden
Vor den Gebäuden, die bald abgerissen werden, präsentierten Sabrina Burkhardt und Sven Witteler (2. v. l.) sowie Inanc Karaca (r.) ihr neuestes Projekt. Bürgermeister Stefan Schmutz (2. v. r.) und Christian Stopper von der Volksbank Kurpfalz (links) waren begeistert. Foto: stu

Ladenburg. (stu) Die Projektentwickler Sabrina Burkhardt und Sven Witteler investieren in Ladenburg weitere zwei Millionen Euro in ihren Gesundheitscampus. Sie werden im Industriegebiet Hundert Morgen neben der dortigen Groß-Wäscherei eine 800 Quadratmeter große Sporthalle bauen.

Nach der Eröffnung des Fitness-Areals "Trainingslager" und der aktuellen Entwicklung eines großen

