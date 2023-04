Von Axel Sturm

Ladenburg. Bürgermeister Stefan Schmutz hatte vor dem Einbahnstraßen-Versuch in der Schwarzkreuz-/Luisenstraße und in der Neuen Anlage mehrfach unterstrichen, dass das "nicht für kleines Geld zu haben ist". Wie man die Regelung umsetzen könnte, wurde bei einer Informationsveranstaltung am vergangenen Donnerstag gut 250 Besuchern im Domhofsaal präsentiert.

So voll war die "gute Stube" der Stadt selten, einige Interessenten mussten sogar wieder gehen. "Wir haben mit vielen Menschen gerechnet – aber dieser riesige Andrang überrascht uns nun doch", meinte Schmutz, der um ein Handzeichen bat, wie viele Anwohner der betroffenen Straßen im Saal waren. Rund 70 Prozent meldeten sich.

"Wir reden heute über die Mobilität der Zukunft in unserer Stadt – mit dem aktuellen Projekt ist auch die Frage verbunden, wem die Straße gehört", meinte der Verwaltungschef, für den die Einbahnstraßenlösung längst nicht gesetzt ist. Das Stimmungsbild sei für die Verwaltung und für die fast vollzählig anwesenden Ratsmitglieder bei der Entscheidungsfindung aber von großer Bedeutung. Schmutz erinnerte daran, dass Ladenburg bis 2035 nicht nur klimaneutral sein soll, der Autoverkehr in der Stadt soll bis dahin halbiert werden, wodurch der Rad- und Fußgängerverkehr gestärkt werden soll. Das Einbahnstraßenprojekt wäre ein erster Schritt.

Stadtbaumeister André Rehmsmeier nannte erste Kostenschätzungen: Um die sechs Millionen Euro werden wohl gebraucht. Ob sich Ladenburg so eine Investition leisten könne, war immer wieder zu hören, schließlich stehen mit dem Bau der Dreifeldsporthalle, der Sanierung der Lobdengauhalle, dem Bau der Kindergärten oder der Renovierung des Freibads schon Ausgaben in zweistelliger Millionenhöhe an.

Rehmsmeier stellte eine erste Bilanz des Verkehrsversuchs und die Vor- und Nachteile des Projekts aus Sicht der Stadtverwaltung vor. Mit der Verkehrsbehörde des Landratsamtes sei man im ständigen Austausch, denn das Vorhaben muss von der Straßenbehörde genehmigt werden. Hier zeigten sich auch die unterschiedlichen Ansichten. Zum Beispiel bei der Anbringung von Zebrastreifen in der Neuen Anlage. Dies lehnt die Verkehrsbehörde ab, die weitere Verkehrszählungen einfordert, was laut Rehmsmeier nicht aussagekräftig sei.

Mit der Einführung der Einbahnstraßenregelung würden sich manche Probleme erübrigen. Die Fahrbahn würde breiter und Begegnungskonflikte – etwa mit dem Busverkehr – würden zukünftig wegfallen. Die beiden Einbahnstraßen würden ...