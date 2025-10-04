Ladenburg. (stu) Das Carl-Benz-Gymnasium ist beim bundesdeutschen Wettbewerb "Stadtradeln" in der Kategorie Schulen mit einem eindrucksvollen Engagement an die Spitze gefahren. Und das bereits zum zweiten Mal. Mit 118.057 Kilometern und 692 aktiven Teammitgliedern stellte die Ladenburger Bildungseinrichtung nicht nur das beste Ergebnis in Baden-Württemberg auf – die Schulgemeinschaft wurde zum

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote