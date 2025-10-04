Carl-Benz-Gymnasium verteidigte seinen Stadtradel-Titel
"Ganz Ladenburg ist stolz auf euch!": Bestes Ergebnis in Baden-Württemberg und fleißigste Schule Deutschlands. Dafür gab es ein Geschenk für die Werkstatt-AG.
Ladenburg. (stu) Das Carl-Benz-Gymnasium ist beim bundesdeutschen Wettbewerb "Stadtradeln" in der Kategorie Schulen mit einem eindrucksvollen Engagement an die Spitze gefahren. Und das bereits zum zweiten Mal. Mit 118.057 Kilometern und 692 aktiven Teammitgliedern stellte die Ladenburger Bildungseinrichtung nicht nur das beste Ergebnis in Baden-Württemberg auf – die Schulgemeinschaft wurde zum
