Ladenburg. (pri/pol/rl) Zu einem Brand in einem Fachwerkhaus am Marktplatz kam es am frühen Sonntagmorgen. Das teilte die Polizei mit.

Das Feuer war gegen 5 Uhr in einem Wohnzimmer einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Es war dabei zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.

Die 15 Bewohner mussten das Fachwerkhaus verlassen und wurden zur Kontrolle dem Rettungsdienst übergeben. Wegen der Kälte wurden sie vorübergehend in der Volkshochschule untergebracht.

Aufgrund der Lage in der Altstadt forderten die Wehren aus Ladenburg und Heddesheim vor Ort noch einen Löschzug der Feuerwehr Schriesheim als Verstärkung an.

In der Brandwohnung wurde niemand angetroffen, sodass das Feuer schnell gelöscht werden konnte. Der Feuerwehr zufolge ist sie derzeit nicht mehr bewohnbar. Das Technische Hilfswerk überprüft nun die Statik und die Bausubstanz der Wohnung.

Nach aktuellen Informationen wurde niemand verletzt, allerdings entstand erheblicher Sachschaden, der auf rund 100.000 Euro geschätzt wird.

Ort des Geschehens

Die Brandursache ist derzeit noch unklar, das Polizeirevier Ladenburg ermittelt.