Mittwoch, 24. September 2025

Plus Ladenburg

Altstadtrundgang zeigte Spuren der jüdischen Geschichte

"Eine Mustergemeinde im Musterländle": Ingrid Wagner und Jürgen Zieher zeigten viele bewegende Schicksale auf.

24.09.2025 UPDATE: 24.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 50 Sekunden
Immer wieder machte die Gruppe um Ingrid Wagner und Jürgen Zieher (Mitte) vom Arbeitskreis Jüdische Geschichte Halt, wie hier vor der ehemaligen Synagoge. Foto: rsb

Von Renate Schwanebeck

Ladenburg. Fast 30 Interessierte, Jung und Alt, hatten sich kürzlich auf dem Marktplatz eingefunden, um mit Ingrid Wagner und Jürgen Zieher auf den Spuren der jüdischen Gemeinde in Ladenburg zu wandeln. Deren Geschichte endete mit der Deportation der letzten 27 jüdischen Mitbürger am 22. Oktober 1940.

Die jüdische Gemeinde in Ladenburg galt

