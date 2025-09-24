Von Renate Schwanebeck

Ladenburg. Fast 30 Interessierte, Jung und Alt, hatten sich kürzlich auf dem Marktplatz eingefunden, um mit Ingrid Wagner und Jürgen Zieher auf den Spuren der jüdischen Gemeinde in Ladenburg zu wandeln. Deren Geschichte endete mit der Deportation der letzten 27 jüdischen Mitbürger am 22. Oktober 1940.

Die jüdische Gemeinde in Ladenburg galt