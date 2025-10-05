Sonntag, 05. Oktober 2025

Plus Ladenburg

110 Menschen sollen im "Wassergarten" ihre letzte Ruhe finden

"Einfach qualitäts- und würdevoll": Ein neues Grabfeld wurde auf dem Ladenburger Friedhof eingeweiht.

05.10.2025 UPDATE: 05.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 30 Sekunden
90 Urnengräber und 20 Sarggräber können im Grabfeld „Wassergarten“ angelegt werden. Herzstück ist der rund 20 Quadratmeter große Teich mit sprudelnder Fontäne, der auch bei der Eröffnung gut ankam. Foto: stu

Von Axel Sturm

Ladenburg. Der städtische Friedhof wird gerne als "parkähnlicher Rückzugsort der Stille" beschrieben, an dem es sich würdevoll trauern lässt. Und das kann man sicherlich auch im neu eingeweihten Wassergarten. Das neue Grabfeld wurde jüngst im Beisein von Bürgermeister Stefan Schmutz seiner Bestimmung übergeben und vom katholischen Pfarrer Matthias Stößer

