Von Axel Sturm

Ladenburg. Der städtische Friedhof wird gerne als "parkähnlicher Rückzugsort der Stille" beschrieben, an dem es sich würdevoll trauern lässt. Und das kann man sicherlich auch im neu eingeweihten Wassergarten. Das neue Grabfeld wurde jüngst im Beisein von Bürgermeister Stefan Schmutz seiner Bestimmung übergeben und vom katholischen Pfarrer Matthias Stößer