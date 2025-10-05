110 Menschen sollen im "Wassergarten" ihre letzte Ruhe finden
"Einfach qualitäts- und würdevoll": Ein neues Grabfeld wurde auf dem Ladenburger Friedhof eingeweiht.
Von Axel Sturm
Ladenburg. Der städtische Friedhof wird gerne als "parkähnlicher Rückzugsort der Stille" beschrieben, an dem es sich würdevoll trauern lässt. Und das kann man sicherlich auch im neu eingeweihten Wassergarten. Das neue Grabfeld wurde jüngst im Beisein von Bürgermeister Stefan Schmutz seiner Bestimmung übergeben und vom katholischen Pfarrer Matthias Stößer
