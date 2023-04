Die Stadt werde sich mit der Verkehrsbehörde abstimmen, kündigte der OB an, inwieweit sich die Beschilderung bei der Unfallstelle verbessern lasse. Die von einem Tempo-50-Limit begleitete Unfallstelle: aus Richtung Lingental gleich nach der Brücke über den Steinbruch in der beginnenden Rechtskurve. An der gleichen Stelle in derselben Fahrtrichtung war bereits im März 2019 ein 20-jähriger Motorradfahrer zu Tode gekommen.

Leimen. (fre) "Wir können nicht immer nur zuschauen", sagte Oberbürgermeister Hans D. Reinwald am Donnerstagabend in öffentlicher Gemeinderatssitzung. Was nicht nur ihn aufgewühlt hatte, war der grässliche Verkehrsunfall auf der Leimener L 600-Nordostumgehung: Am Mittwochabend war ein 24-jähriger Motorradfahrer bei der Talfahrt frontal mit dem Auto eines 25-Jährigen zusammengeprallt. Der Motorradfahrer starb, der Autofahrer überlebte mit schweren Brandverletzungen.

Die Sperrung beginnt am Mittwoch um 9 Uhr und endet am Donnerstag um 7 Uhr.

Leimen. (RNZ) Nach dem tödlichen Unfall am Mittwoch, bei dem ein Motorrad und ein Auto komplett ausbrannten, muss die Landesstraße L600 für Ausbesserungsarbeiten komplett gesperrt werden. Am Mittwoch und Donnerstag (5.-6. April) ist der Streckenabschnitt von der Abfahrt Rohrbacher Straße / Im Breitspiel bis zur Kreuzung L600 / Einfahrt Heltenstraße (Alte L600). Das teilt das Amt für Straßen- und Radwegebau des Landkreises am Montag mit.

Leimen. (RNZ) Nach dem tödlichen Unfall am Mittwoch, bei dem ein Motorrad und ein Auto komplett ausbrannten, muss die Landesstraße L600 für Ausbesserungsarbeiten komplett gesperrt werden. Am Mittwoch und Donnerstag (5.-6. April) ist der Streckenabschnitt von der Abfahrt Rohrbacher Straße / Im Breitspiel bis zur Kreuzung L600 / Einfahrt Heltenstraße (Alte L600). Das teilt das Amt für Straßen- und Radwegebau des Landkreises am Montag mit.

50 Quadratmeter Asphalt wurden von den beiden Bränden zerstört und werden an den beiden Tagen erneuert.

> Der Verkehr von Leimen (Rohrbacher Straße) und Heidelberg kommend Richtung Gaiberg muss wegen der Sperrung über Leimen (L594) – Nußloch (L594) – Wiesloch (L547) – Baiertal (L547) – Schatthausen (L547) und Gauangelloch (K4160) umgeleitet werden. Die Umleitungsstrecke ist mit "U1" ausgeschildert.

> Der Verkehr von Gaiberg kommend wird über die Heltenstraße und Bürgermeister-Lingg-Straße umgeleitet.

Die Sperrung beginnt am Mittwoch um 9 Uhr und endet am Donnerstag um 7 Uhr.

Update: Montag, 3. April 2023, 14.15 Uhr

Welche Rolle spielte der Kanaldeckel bei den tödlichen Unfällen?

Leimen. (fre) "Wir können nicht immer nur zuschauen", sagte Oberbürgermeister Hans D. Reinwald am Donnerstagabend in öffentlicher Gemeinderatssitzung. Was nicht nur ihn aufgewühlt hatte, war der grässliche Verkehrsunfall auf der Leimener L 600-Nordostumgehung: Am Mittwochabend war ein 24-jähriger Motorradfahrer bei der Talfahrt frontal mit dem Auto eines 25-Jährigen zusammengeprallt. Der Motorradfahrer starb, der Autofahrer überlebte mit schweren Brandverletzungen.

Die Stadt werde sich mit der Verkehrsbehörde abstimmen, kündigte der OB an, inwieweit sich die Beschilderung bei der Unfallstelle verbessern lasse. Die von einem Tempo-50-Limit begleitete Unfallstelle: aus Richtung Lingental gleich nach der Brücke über den Steinbruch in der beginnenden Rechtskurve. An der gleichen Stelle in derselben Fahrtrichtung war bereits im März 2019 ein 20-jähriger Motorradfahrer zu Tode gekommen.

Bruno Lindenbach (FDP) zeigte seine Skepsis gegenüber einer neuen Ausschilderung: An Schildern und Verkehrsgeboten wie durchgezogenen Linien herrsche kein Mangel, sagte der Landwirt aus Lingental, der die Unfallstrecke kennt wie seine Westentasche. Wenn nicht konsequent kontrolliert werde, änderten auch die besten Schilder nichts an der Tatsache, dass auf der Strecke zu schnell gefahren und unerlaubt überholt werde. Die Leitplanken entlang der Straße hätten gar keine Zeit zu rosten, merkte er sarkastisch an, weil sie unfallbedingt immer wieder erneuert werden müssten.

Zudem hegte Lindenbach einen schlimmen Verdacht: Neben überhöhter Geschwindigkeit könnte auch ein Kanaldeckel auf der Fahrbahn mitschuldig gewesen sein an den beiden tödlichen Motorradunfällen.

Derweil sich Ordnungsamtschef Frank Kucs trotz angespannter Personalsituation offen für ein Mehr an Tempokontrollen zeigte, kündigte Bürgermeisterin Claudia Felden die Vollsperrung der Landesstraße 600 (L 600) am Montag, 3. April, an. In der Folge des Frontalzusammenstoßes waren beide Fahrzeuge total ausgebrannt und muss die Fahrbahn ausgebessert werden. Aktuell wird der Verkehr mit einer Ampelregelung an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Update: Freitag, 31. März 2023, 19.55 Uhr

Foto: PR Video

24-Jähriger starb bei Motorrad-Unfall

Der Motorradfahrer erlag nach dem Frontalzusammenstoß am Mittwoch seinen Verletzungen. Die Feuerwehr ärgerte sich bei der Unfallaufnahme über "Gaffer".

Leimen/Lobbach. (lew/luw) Der Motorradfahrer, der am Mittwoch um kurz nach 19 Uhr auf der Landesstraße L600 mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert ist, ist im Krankenhaus infolge seiner schweren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei nun berichtete, war er 24 Jahre alt.

Den Angaben der Beamten zufolge fuhr er von Lingental kommend in Richtung Heidelberg und geriet in einer Rechtskurve – aufgrund überhöhter Geschwindigkeit – in den Gegenverkehr. Dort stieß er wie berichtet frontal mit dem Auto eines 25-Jährigen zusammen.

Laut Polizei platzte bei dem Zusammenstoß der Benzintank des Motorrads, wodurch der Kraftstoff auf beide Fahrzeuge floss und Feuer fing. Auffällig: Vor fast genau vier Jahren war an derselben Stelle auf ähnliche Weise ein 20-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Der in diesem jüngsten Unfall betroffene Motorradfahrer war nicht ansprechbar und wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Für ihn kam jedoch jede Hilfe zu spät. Auch der 25-jährige Autofahrer wurde den Angaben der Polizei zufolge teilweise von den Flammen erfasst und ebenfalls schwer verletzt. Lebensgefahr bestehe bei ihm allerdings nicht, hieß es.

Die L600 war für sechs Stunden voll gesperrt. Zur Löschung der beiden in Vollbrand stehenden Fahrzeuge waren die Feuerwehren aus Leimen und aus Gaiberg wie berichtet mit insgesamt 40 Einsatzkräften vor Ort. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizeibericht auf rund 18.000 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Heidelberg. Ein Sachverständiger wurde zur Unfallermittlung hinzugezogen.

Die Gaiberger Feuerwehr berichtete hinterher von "Gaffern", die "extra zu Fuß auf einen Hügel gestiegen sind, um die medizinische Notversorgung einer verletzten Person aus nächster Nähe zu sehen". Erst nach mehrmaliger Aufforderung seitens der Polizei seien sie weggegangen.

Polizeisprecher Tobias Hoffert erklärte dazu auf RNZ-Nachfrage, dass auch mehrere Augenzeugen des Unfalls und Ersthelfer registriert worden seien. "Inwiefern auch Menschen die Rettungsarbeiten behindert haben und das strafrechtlich relevant sein könnte, können erst die Vernehmungen der Zeugen zeigen", so Hoffert.

Am 12. März 2019 war auf diesem Abschnitt der L600 ein 20-jähriger Motorradfahrer – ebenfalls von Lingental kommend – in den Gegenverkehr geraten und von einem Kleintransporter erfasst worden. Auch er starb in der Folge. Inwiefern hier eine mögliche Häufung ähnlich gearteter Unfälle vorliegt, will die Polizei nun prüfen, wie sie am Donnerstag auf Anfrage erklärte.

Neue Details gaben die Beamten auch zu dem Unfall bekannt, der sich ebenfalls am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr auf der Kreisstraße K4178 zwischen Mönchzell und Lobenfeld ereignet hat. Dort war wie berichtet eine Autofahrerin ohne Fremdbeteiligung von der Fahrbahn abgekommen. Sie überschlug sich und landete in der angrenzenden Böschung.

Nun ergänzte die Polizei, dass es sich bei der Frau um eine 61-jährige Citroen-Fahrerin handelte. Sie sei glücklicherweise nur leicht verletzt worden. An ihrem Fahrzeug entstand demnach ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Die Feuerwehr Lobbach war mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Unter anderem musste die Fahrbahn von ausgelaufenem Öl gereinigt und das Unfallauto aus der Böschung gehoben werden. Auch die K 4178 war während dieser Arbeiten vollgesperrt.

Ort des Geschehens

Update: Donnerstag, 30. März 2023, 19.45 Uhr