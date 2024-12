Von Sabrina Lehr

Leimen. Leimen hat sein Ortsschild wieder - zumindest so gut wie. Wie angekündigt nutzte Oberbürgermeister John Ehret einen Familienbesuch in der pfälzischen Heimat seiner Frau Katja, um das Ortsschild bei einem Abstecher in den Namenszwilling der Großen Kreisstadt zwischen Pirmasens und Kaiserslautern abzuholen.

"Fest in badischer Hand", vermeldet der OB am