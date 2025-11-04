Von Christoph Moll

Neckargemünd-Mückenloch. Als Alfons Gimber am Sonntagmorgen mit seinem Sohn Florian zu seiner Schafherde bei Mückenloch kam, traute er seinen Augen nicht. "Da stand ein Rind und wollte zu den Schafen", erzählt der 65-jährige Schäfer. "So etwas habe ich noch nicht erlebt."

Dem Lobenfelder war sofort klar, dass das Tier ausgebüxt sein muss. Nach