Region Wiesloch. (aham) Wer noch keine Ahnung hat, was am Wochenende ansteht, dem hilft die RNZ mit dieser Übersicht weiter. Von Freitagabend bis Sonntag muss in der Region rund um Wiesloch sicher keine Langeweile aufkommen. Mit Kerwen, Theater oder Konzerten ist für jeden etwas dabei

Hier kann man feiern

> Bei der Roter Kerwe geht es am Samstag und Sonntag, 5. und 6. Oktober, rund. An der Hauptstraße reihen sich zwischen Walldorfer Straße und Kirrgasse die Stände und Zelte der Vereine, in der Tullastraße locken Buden und Fahrgeschäfte. Eröffnet wird das bunte Treiben am Samstag um 17 Uhr auf der Festbühne. Dabei erhält unter anderem der Kerwe-Bürgermeister vom echten Bürgermeister die Amtskette und verliest die Kerweparagrafen. Danach fließt das Freibier. Am Sonntag ziehen Kerwebüttel, Kerwegemeinderat und Kerwebürgermeister mit der Musikkapelle und dem Schützenverein um 11 Uhr vom Gasthaus "Zur Sonne" zum Kerweplatz. Dort erfolgt nach der Ansprache des Kerwebürgermeisters der Bieranstich und die Vereine öffnen ihre Stände und Zelte.

> Bei der Mühlhäuser Wein- und Straßenkerwe ist am Samstag und Sonntag, 5. und 6. Oktober, ordentlich was geboten. Los geht es am Samstag mit einem ökumenischen Gottesdienst um 18 Uhr in der Kirche St. Cäcilia. Um 19 Uhr folgt die offizielle Eröffnung mit Musik und einer kostenlosen Wein-Probe. Danach öffnet die Festmeile mit Ständen und Buden. Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit Frühschoppen. Um 14 Uhr startet das Entenrennen an der Brücke der Madonna. Die Tänzerinnen der TGL zeigen um 17 Uhr ihre Choreografie und um 19 Uhr wird der Angelbach mit Lichtern und Kerzen erleuchtet.

Hier gibt’s was zu hören

> Das "Danish String Quartet" ist in Wiesloch zu hören. Die Kunstfreunde Wiesloch konnten das skandinavische Streichquartett für ein Konzert im Palatin gewinnen. Am Sonntag, 6. Oktober, erklingen ab 19 Uhr unter anderem Werke von Shaw, Britten und Schubert in der Ringstraße 17-19. Karten gibt es per E-Mail an kontakt@kunstfreunde-wiesloch.de oder unter Telefon 01 60 / 95 33 79 78.

> Melissa Dietrich und Claude Schmidt treten in Walldorf auf. Das Duo gastiert am heutigen Freitag, 4. Oktober, in "Ninas Lifestyle and Coffee" in der Bahnhofstraße 1-3. Die Musiker interpretieren dabei bekannte Lieder neu: von Aretha Franklin bis Alicia Keys. Oft übersetzen und erklären sie auch die Songtexte. Los geht’s um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

> Die Holger Weitz Band spielt in Wiesloch beim Jazzclub 77 in der Bahnhofstraße 9. Am Freitag, 4. Oktober, haben die fünf Musiker Rock, Pop und Rhythm and Blues im Gepäck und präsentieren ab 20.30 Uhr neben eigenen Stücken auch ausgewählte Covers.

> Der Wieslocher Seniorenchor feiert sein zehnjähriges Bestehen – und zwar mit einem Jubiläumskonzert in der evangelischen Stadtkirche. Am Sonntag, 6. Oktober, erwartet die Zuhörer ab 17 Uhr ein buntes Programm aus verschiedenen Epochen mit vielen Überraschungen. Der Eintritt ist frei.

Hier kann man was erleben

> Der "Happy Family Day" in Wiesloch geht am Samstag, 5. Oktober, auf dem Gutshof des PZN über die Bühne. Von 12 bis 18 Uhr gibt es diverse Angebote für Kinder. Veranstalter ist "Peace for All", eine Initiative von PZN-Mitarbeitern, die Spenden sammeln für soziale Projekte.

> Eine Rad-Wein-Tour startet in Wiesloch am Sonntag, 6. Oktober, um 11 Uhr. Auf dem 56 Kilometer langen Rundkurs geht es durch die Weinanbaugebiete der Badischen Bergstraße und des Kraichgaus. Veranstalter sind die "Radguides Rhein-Neckar". Für Anmeldung und weitere Infos E-Mail an: stang-radguide@web.de.

Hier gibt’s was zu sehen

> Die "Addams Family" ist in Walldorf zu sehen. Das Werkraumtheater bringt am Sonntag, 6. Oktober, die faszinierende Welt der berühmten Gruselfamilie auf die Bühne. Ab 17 Uhr geht es in der Hauptstraße 11 um Liebe, Akzeptanz und die Freude, seine exzentrische Seite zu umarmen. Das Stück ist für Kinder ab sechs Jahren. Karten gibt’s per E-Mail an info@werkraumtheater.de oder an der Theaterkasse.

Hier gibt’s Hilfe

> Beim Werkstattcafé in Wiesloch bekommen der streikende Staubsauger oder die kaputte Kaffeemaschine eine zweite Chance: Am Samstag, 5. Oktober, kann man von 10 bis 13 Uhr mit "Problemfällen" im evangelischen Gemeindehaus in der Friedrichstraße 5 vorbeischauen. Die Experten der Bürgerstiftung reparieren und nähen, dabei wird Kaffee und Kuchen aufgetischt.