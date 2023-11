Eppelheim/Mannheim. (lesa) Frische Pommes auf Knopfdruck – und das innerhalb von nur 35 Sekunden. Mit diesem Werbeversprechen trat ein skurriler Automat an, der bis vor Kurzem Hungrige, Neugierige und Freunde der frittierten Kartoffelstäbchen ins Eppelheimer Industriegebiet zog. Doch nun müssen die Fans des – laut Betreiberangaben – "ersten Pommesautomaten im Rhein-Neckar-Kreis" weiterziehen. Denn der Apparat der "Frittenfactory" ist vor einigen Tagen umgezogen – in die Mannheimer Innenstadt, in die Seckenheimer Straße 17.

"Wir eruieren, was der beste Standort ist", sagt Denis du Bois, der den Automaten mit Geschäftspartnern betreibt. Er verweist darauf, dass es sich bei dem Apparat um ein "neues Produkt" handelt, das täglich gewartet werden müsse. Entsprechend müssten für den optimalen Standort Erfahrungswerte gesammelt werden – unter dem Gesichtspunkt der logistisch günstigen Wartung und der Rentabilität.

Spricht daraus etwa, dass der Eppelheimer Standort unmittelbar an einer Tankstelle nach nur sechs Monaten unrentabel war? Und das, obwohl ein Video, mit dem der Pommesautomat beworben wurde, auf der Plattform "Tiktok" zuletzt über 16.000 Mal angeschaut wurde? Denis du Bois verneint das kategorisch: "Gegen Eppelheim hat nichts gesprochen."

Der Automat sei gut angenommen worden, das Konzept habe am Standort in der Handelsstraße "gut funktioniert". Wie viele Portionen Pommes seit Mai den Besitzer wechselten, konnte er derweil auf Nachfrage nicht sagen. Die Frage, ob der Standort in Eppelheim von Beginn an nur auf einen vorübergehenden Betrieb angelegt gewesen sei, verneinte du Bois, der sich selbst als "großer Fan von Pommes frites" bezeichnet. In der "Evaluierungsphase" müsse man aber hinsichtlich des Standorts für den einzigen Automaten der "Frittenfactory" überlegen, welcher Vorteile biete und welcher nicht.

Chancen auf eine Rückkehr des Pommesautomaten bestehen indes – aber eher theoretisch. "Heidelberg und Umgebung sind ein attraktiver Standort", so du Bois. Doch da der Apparat eben wartungsintensiv sei, müsse man sich fragen, ob ein weiterer leistbar sei. "Bei einem zweiten Automaten wäre Eppelheim aber eine Idee."