Betrüger fälschen Instagram-Profil von Nußlochs Bürgermeister
Viele wachsame Bürger meldeten dies gleich an Instagram. Auch Malschs Rathauschef ist betroffen.
Nußloch. (luw) Nein, Bürgermeister Joachim Förster schreibt niemanden über Instagram an um zum Austausch "über Finanzen, Investitionen, Business und mehr" einzuladen: Betrüger haben sich an seinem Namen samt Porträtfoto aus seinem echten Instagram-Profil bedient und trieben so ihr Unwesen.
Doch viele wachsame Bürger meldeten dies gleich an Instagram – das Profil ist inzwischen wieder