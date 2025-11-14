Freitag, 14. November 2025

zurück
Plus "Joachim Förster" lädt in Whatsapp-Gruppe ein

Betrüger fälschen Instagram-Profil von Nußlochs Bürgermeister

Viele wachsame Bürger meldeten dies gleich an Instagram. Auch Malschs Rathauschef ist betroffen.

14.11.2025 UPDATE: 14.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 14 Sekunden
Mit diesem Profil kontaktierten Betrüger mehrere Instagram-Nutzer. Screenshot: RNZ

Nußloch. (luw) Nein, Bürgermeister Joachim Förster schreibt niemanden über Instagram an um zum Austausch "über Finanzen, Investitionen, Business und mehr" einzuladen: Betrüger haben sich an seinem Namen samt Porträtfoto aus seinem echten Instagram-Profil bedient und trieben so ihr Unwesen.

Doch viele wachsame Bürger meldeten dies gleich an Instagram – das Profil ist inzwischen wieder

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Lukas Werthenbach
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.